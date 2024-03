Namzetê Êlihê Oztûzûn ku ji DEM’ê hatibû dûrxistin, daxuyanî da

Namzedê Hevşaredarê Êlihê yê Partiya DEM’ê Mehdî Oztûzûn ji partiya xwe hat dûrxistin. Oztûzûn der barê dûrxistina xwe de daxuyanî da û got, “Me nikarîbû siyaseta bûrjûwaziyê bi rê ve bibin. Me hewl da ku ji gelê feqîr re bibêjin, nebin dijmin, şer nekin. Ev sûcê me ye. Cezakirin? “Em ê kêfxweşî sizayên xwe bikşînin.”

Öztüzün di 12ê Adara 2019an de jî ev nivîsa jêrîn nivîsandibû:

“Ji xeynî berjewendiyên gelê me yê belengaz ti carî me tu hizir nekiriye. Me hewl da zarokên wan nemirin. Me dizanibû ku, dê berê tîra bidin me. Me nikarîbû siyaseta bûrjûwazî bikira. Me hewl da ku ji gelê feqîr re bibêjin, nebin dijmin, şer nekin. Ev sûcê me ye. Cezakirin? Em ê kêfxweş bibin ku wê bikişîne.

Yên ku me nas dikin; Me darê xwe kir guma Meşa Hingivî de. Mixabin em bi ser neketin. Dema ku zarokên feqîran dimirin, ger kesek dewlemend bibe û bibe xwedî meqam, ev delîlê têkçûna meye ye. Em lêborînê ji gelê xwe dixwazin. Xelkê me dadwerî herî baş in.”