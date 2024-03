Çelîk: Gotina Serokomar Erdogan a ‘hilbijartina min a dawî’ nayê wê wateyê ku ji dev siyasetê berde

Çelîk, der barê gotina Serokomar Erdogan a ‘Hilbijartina min a dawî’ de jî got, “Ev ne gotineke ku tê wê wateyê ku ez ê dev ji siyasetê berdim. Welatî biryara jiyana siyasî ya lîderan didin. Welatî wiha got: “Welatî dibêjin ‘Bila Serokê me xizmeta xwe bidomîne’.

Daxuyaniya Çelîk wiha ye:

“Serokê me yê rêzdar di civîna ku bi ciwanan re hevdîtin pêk anî de ev daxuyanî da. Di hevdîtinên xwe yên bi me re her tim vê yekê dibêje. Ew dibêje xizmet ew in ku em ê pê bêne bi bîranîn. Ew giringiyê dide perwerdekirina hevalên me yên ciwan di warê siyasetê de, da ku em baştir bikin û pêş de biçin. Di heman demê de behsa sînorkirina destûrî ya karûbarê wî jî dike. Ev ne gotineke ku tê wê wateyê ku ez ê dev ji siyasetê berdim. Şîroveyên hevalên me teknîkî ne. Ajandayeke me ya siyasî ya wisa nîne. Mesele ew e ku parlamento xwe fesih bike. Welatî biryara jiyana siyasî ya lîderan didin. Welatî dibêjin divê Serokê me xizmeta xwe bidomîne. Ger serokê me bêje bimîne em ê bimînin. Em ji roja ku hatin pê ve girêdayî vê yekê ne, qeydê me milet e. Yekane rêberê ku herî dirêj bi rêyên demokratîk li peywirê ye Serokê me ye. Ev ji bo Tirkiyeyê qezenceke mezin e. “Yek ji tiştên ku Serokomarê me aniye welatê me ew e ku wî gelek ciwanên dewletê mezin kirine.”