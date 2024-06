Mensûr Behramî: Nasty fîlmeke baş e li ser Ilie Nastase, ew yek ji efsaneyên tenîsê yên cîhanê ye.

Fîlma belgeyî “Nasty” li ser Ilie Nastase yek ji mezinên dîroka tenîsa cîhanê bi amadebûna Mensûr Behramî tenîsvanê navdarê Îranî û Boris Becker tenîsvanê navdar ê cîhanê di beşa pêşandana taybet de. 77. Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Cannesê ya Fransayê derket ser ekranê.

Li gorî rapora Mensûr Cehanî, rojnamevanê serbixwe û navneteweyî yê sînemayê, fîlma dokumanterî “Nasty” ji aliyê derhêneriya hevpar a Tudor GIURGIU, Tudor D POPESCU, Cristian PASCARIU, Ilie Nastase û bi amadebûna efsaneyê tenîsê yê romanî Mensûr Behramî. Tenîsvanê navdar ê îranî yê ku li Fransayê dijî, Boris Becker tenîsvanê navdar ê cîhanê, Thierry Frémaux rêvebirê hunerî yê Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Cannesê, derhêner û lîstikvanên din ên vê fîlmê; Di 77. Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Cannesê de li Salle Agnès Varda di beşa Nîşandana Taybet de hat nîşandan.

Ilie Nastase yek ji mezintirîn efsaneyên tenîsê li cîhanê ye

Mensûr Behramî tenîsvanê navdarê Îranî di hevpeyvînekê de ligel Mensûr Cehanî got: Îlî Nastase yek ji mezintirîn efsaneyên tenîsê li cîhanê ye û ev zêdetir ji 50 salan e ku bo yekem car şanaziya min heye ku wî nas bikim. Di sala 1968 de hat Tehranê û bi tîma Îranê re lîst; Wê demê min top ji bo wî kom dikir û şêwaza lîstika wî gelek bandor li stîla min kir, ji ber ku kêfa min ji lîstika wî hat û ew bû yek ji nimûneyên min ên tenîsê.

Bi qasî 20 salan me bi Ilie Nastase re maçên tenîsê lîstin

Vî tenîsvanê profesyonel di berdewamiya gotinên xwe de jî got: Ilie Nastase nêzîkî 20 salan maçên tenîsê lîstin û salê 15-20 caran û belkî 300, 400 caran jî em bi hev re dilîstin û ew kesek pir hestiyar e. Û ew bi rastî guh dide her kesî û dilê wî pir mezin e, û naha ku min ew di 77emîn festîvala navneteweyî ya Fîlman a Cannesê de dît, ew pîr e, lê dîsa jî heman hezkirina wî ji min re wek her car heye, û ez im. pir kêfxweş e ku kesek ez yek ji hevalên wî me.

Gelek bîranînên min ên xweş bi Ilie Nastase re hene

Gava Ilie Nastase ji Salle Agnès Varda derket, du caran ji Mensûr Bahramî re got: Bravo Mansour; vî tenîsvanê navdar ê îranî li bara vê pêwendiya nêzîk bi vî efsaneya tenîsa cîhanê re got: Di van 10 salên dawî de em kêm hevdu dibînin, lê 40 sal hevaltî û dostanî pir girîng e ku bi hêsanî nayê jibîrkirin. Gelek bîranînên me yên xweş bi hev re hene.



Nivîs û Wene :Mensûr Cîhanî