Marina Serenî: Îtalya minetdarê gelê Kurde

Li Îtalya Marina Sereni Cîgira Wezîrê Derveyê Îtalya pêşwaziyê li şandeke bilinda Wezareta Bajarvanî û Geştuguzariyê ya bi Serokayetiya Sasan Ewnî Wezîrê Bajarvanî û Geştuguzariyê kiriye ku çend rojeke bi awayeke fermî ji bo beşdarîkirina konferansekî taybet bi kerta şûnewariya li Herêma Kurdistanê li wî welatîne.

Li gor daxuyaniya Wezareta Derveya Îtalya, Marina Sereni Cîgira Wezîrê Derveyê Îtalya tekez li ser wê yekê kiriye ku gel û Hikûmeta Îtalya herdem hevkar û palpiştê Herêma Kurdistanê dimîne bi taybetî gelê Kurdistan û Pêşmerge rolekî ber bi çav li şerê dijî Da’îş û terorê da hebûye. Tekez jî kiriye ku Hikûmeta Îtalya berdewam dibê li palpiştiyên xwe yên Herêma Kurdistan û Pêşmerge ya ji bo berevanîkirina Herêma Kurdistanê. Her wiha gotiye “Italy is grateful to the Kurdish people” Îtalya spasguzar û minetdarê gelê Kurde.

Sasan Ewnî bi fermî Marina Sereni Cîgira Wezîrê Derveyê Îtalya dawet kiriye ku serdana Herêma Kurdistanê bike û pêşniyara encamdana konferansekî hevbeş ya ji aliyê Herêma Kurdistan û Îtalya jî kiriye li warê aborî û şûnewarî û geştiyariyê de. Li beranber da Cîgira Wezîrê Derveyê Îtalya wê pêşniyarê bi girîng wergirtiye û ragihandiye ku karê cîddî li ser tê kirin.

Li vê civîna du alî de Sasan Ewnî ji bilî spasiya pêşwaziya li şanda Wezaretê hatiye kirin, spasiyê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî gihandiye gel û Hikûmeta Îtalya ji bo wan hemû hemahengî û hevkariyên ku pêşkêşî Pêşmerge û Herêma Kurdistanê kirine. Her wiha daxwaz jî kir hemahengî û hevkariyên Hikûmeta Îtalya ji bo Hikûmet û gelê Kurdistanê û Pêşmerge berdewam bin.

Her wiha Ewnî daxwaz kiriye ku pêwîste kompanyayê warê Geştiyarî û Şûnewariya Îtalî bêne handan ku serdana Herêma Kurdistanê bikin. Her dû aliyê Herêma Kurdistan û Îtalya, balkişandin li ser warê bajarvaniyê jî ku hemahengî li navbera bajarvaniyên Kurdistan û Îtalya de bêne baştir kirin.

