Li ser bingehê demokrasî, çanda tolerans û jiyana hevbeş şirîkatî girîng e.

Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê bi minasebeta48 mîn salvegera Şoreşa Gulanê de ji bo raya Giştî daxûyaniyek ragihand.

Daxûyanîya Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê:



Di çil û heştemîn salvegera Şoreşa Gulanê de

Gelê Kurdistanê bê westan

Endam û alîgirên partiya me

Pêşmergeyên Qehreman

Îro çil û heştemîn salvegera şoreşa Gulanê ye, ku bi serpereştiya nemir Barzanî û serkirdayetiya partiya me birêve çû. Pêkanîna Şoreşa Gulanê xewnên dagirker û dijminên wan têk bir û îspat kir ku Kurd ji komplo û qirkirina navneteweyî têknaçin û bi hêztir in.



Çar sal piştî peymana 11ê Adarê, dema ku rêjîma Baas ji erk û mafên rewa yên kurdan û kurdbûna Kerkûkê dûr ket, serkirdayetiya PDK û şoreşa Kurdistanê bijardeya duyem di navbera qebûlkirina vê rastiya tal û vegerandina bi çekan de hilbijart. Şoreşa Mezin a Îlonê berdewam kir û mafên rewa yên gelê me parast.



Derketina Şoreşa Gulanê ji dost û dijminên xwe re îsbat kir ku şoreşa miletekî dadperwer e û pirsgirêkên rewa hene, ew ne rê ne ku dest ji zext, gef û dijminatiyê berdin û qadan bihêlin ku mafên kurdan bên firotin. Şoreşê îspat kir ku tekane çareseriya doza Kurd naskirina hemû mafên netewî yên neteweya Kurde.



Şoreşa Gulanê wekî berdewamiya Şoreşa Mezin a Îlonê û armancên wê, ne tenê bêhêvîtiya ku rû da ji holê rakir, lê belê bû destpêka qonaxeke din a têkoşîna gelê kurd. Li ser xaka xwe ya ku dînamoya serhildana 1991ê bû.



Îro dema em vê şoreşa mezin bi bîr tînin, gelê me qonaxên dûr û dirêj derbas kiriye, bi sedan serketin û binketinên din derbas kirine, gelek mîn û komployên din pûç kirine û li hêviya pêşerojeke geş e. PDK ku pêşengê kurdayetî û berxwedanê bû, li Iraq û Kurdistanê partiya yekem e bi piştevaniya gel, bawerî di hemû astan de xurt kir û bernameya wê ya netewîbûn û bextewariyê hêviya gelan e; Hêza refên çîna navîn ew layiqî van têkoşînên dijwar û pêşxistina têkoşîn û daxwazên gelê me kiriye.



Di bîranîna Şoreşa Gulanê de, em bi baweriyeke mezin ber bi Kurdistaneke aram û bi istikrar ve diçin, ji bo bihêzkirina pêgeha siyasî, aborî û dîplomatîk ya herêmê û piştevaniya xwe ji bo dezgehên serwerî yên serokatiyê û hikûmeteke bihêz dubare dikin ji bo bikarin wek her car aramiyê li Kurdistanê biparêzin û jiyana xelkê baştir bikin, di heman demê de bi hilbijartina gel ve, parlamentoya Kurdistanê ji nû ve aktîvkirin. Ji aliyekî din ve, em bi vê derfetê sûd werdigirin û careke din tekezî li ser pirensîpên şirîkatî, hevsengî û lihevkirinê dikin ji bo çareserkirina pirsgirêkan li Iraqa federal.



Di vê helkefta birûmet de, em soza xwe ji bo gelê Kurd û Serok Mesûd Barzanî dubare dikin ku berdewam bin li ser heman rêya Kurdayetî û netewî û nîştimanperwerî ji bo parastina sazî û dezgehên siyasî yên rewa yên Herêma Kurdistanê û destkeftên me û bihêzkirina wê, lihevkirin, li ser bingehê demokrasî, çanda tolerans û jiyana hevbeş girîng e.



Bi minasebeta vê helkefta pîroz, silav û rêz li damezrîner, rêber û pêşnivîskarê rêya gelê Kurd (nemir Mistefa Barzanî) û birêz (Îdrîs hertim bi bîr e) û hemû şehîdên rêya serwerî û azadî û rizgariya Kurdistanê.

Bi boneya Şoreşa Gulanê em soza xwe ji giyanê şehîdan re nû dikin ku em riya wan ya ku rêya kurdayetî û niştimanperweriyê ye berdewam bikin û ezmûn û destkeftiyên ku berhema xwîna wan a hêja ne biparêzin.



Em bejna xwe li ser giyanê şehîdan ditewînin û silav û rêzên xwe ji malbatên wan re dişînin. Silav ji bo bîranîna kesên ku di eniyên herî pêş ên şoreşê de bûn.

Bi germî pîrozbahiyê li endam, alîgir, dost û girseyên partiya xwe û tevahiya gelê Kurdistanê û bi taybetî pêşmergeyên xwe yên qehreman dikin.

26.05.2024

Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê