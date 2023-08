Li bacarê Meletiyê erdhejek bi pileya 5ê demjimêr 08:35ê de rûda û erdhej li bajarên derdorê jî hat hîskirin. Wezîrê navxwe yê Tirkiye Ali Yerlikaya di derbarê erdhejê de got: : “Hemü ekiben saziyen me yen eleqedar, bi taybet AFADe dest bi lekolinen peşkirina zeviyan kirin.” got. Waliyê Meletiyê Ersîn Yazici jî got, “Rewşa neyînî nîne, lêgerîn dewam dikin.”