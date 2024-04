Li Iraqê bingehek  Heşda Şeibî bê armanca fûzeya

Li gora medya Iraqî dide xêyakirin, îro berbanga sibehî demjimêr 02:00ê êrîşeke asmanî li ser bingehek hêzên Heşda Şeibî li navçeya Kalsu ya li bakurê parêzgeha Babîlê hatiye kirin.

Li gorî ajansa nûçeyan a Bexdayê, firokeyeke nenas du fûze avêtine bongehê Heşda Şeibî. Di encam de kesek hat kuştin û 8 kesên din jî birîndar bûne.

Ji aliyê xwe ve, Heşda Şeibî di daxuyaniyekê de diyar kir, di encama teqînên di baregeha leşkerî ya Kalsu de, ziyanên madî û birîndar hene û tîmên lêkolînê gihîştin cihê teqînê.

Li ser vê êrîşê, Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) daxuyaniyekeke kur li ser tora civakî “X” belav kir û ragihand ku haya wan ji êrîşa vê sibê ya li dijî Heşda Şeibî nîne.

CENTCOM di daxuyaniya xwe got: “Haya me ji nûçeyên ku dibêjin Amerîkayê îro li Iraqê êrîşên esmanî pêk anîne, hene. Ew rapor ne rast in. Amerîka îro li Iraqê ti êrîşên asmanî nekirine.”

Baregeha leşkerî ya Kalsu, 20 kîlometre li başûrê Bexdayê ye, di sala 2011’an de piştî vekişîna leşkerên Amerîkî hatibû girtin. Lê piştre bû baregeha lîwayên 17 û 28 yên Heşda Şeibî.

Ji piştî şerê li Xezzeyê di navîna Cotmeha 2023an ve, Amerîka çendî caran hêzên di nava Heşda Şeibî de tometbar kiribû ku bi dron û mûşekan êrîşî li ser hêzên wê li Îraqê kirine. Herwiha Amerîka jî di bersivê de, çend baregehên wan hêzên bombebaran kiribûn.