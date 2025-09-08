Li 6 navçeyên Stenbolê, hemû xwepêşandan û mîtîng ji bo 3 rojan hatin qedexekirin.

Walîtiya Stenbolê hemû mîtîng, daxuyaniyên çapemeniyê, meş û çalakî li navçeyên Beşîktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağithane, Sarıyer û Şîşliyê yên li Stanbulê ji 7 heta 10ê Îlonê qedexe kir.
Walîtiya Stenbolê ragihand ku hemû çalakî, di nav de mîtîng, daxuyaniyên çapemeniyê, meş, stand, daxwazname, bîranîn û belavkirina belavokan, li navçeyên Beşîktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağithane, Sarıyer û Şîşliyê ji saet 20:00ê 7ê Îlonê heta saet 23:59ê 10ê Îlonê qedexe ne.
Daxuyaniyek nivîskî ya ji Walîtiya Stenbolê diyar kir ku qedexe li gorî xala 11ê ya Qanûna Rêveberiya Parêzgehê ya Hejmar 5442 û xalên têkildar ên Qanûna Hejmar 2911 a li ser Civîn û Xwepêşandanan hatiye dayîn.
Daxuyanî wiha ye:
“Hemû mîtîng, daxuyaniyên çapemeniyê, civînên li derve, xwepêşandan, meş, danîna konan, stand, rûniştin, daxwazname, bîranîn û çalakî û bûyerên bi vî rengî, û her weha belavkirina belavok, pankart û posteran li navçeyên Beşîktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer û Şîşliyê yên parêzgeha me, ji saet 20:00ê roja Yekşemê, 7ê Îlona 2025an, heta saet 23:59ê roja 10ê Îlona 2025an qedexe ne.”
Berî qedexeyê, Şaxa Ciwanan a CHPê ya Stenbolê ji bo kombûnekê li ber Navenda Parêzgehê îro êvarê saet 23:00an bang kiribû. Di posteyê de wiha hatibû gotin: “Em ê demokrasiya xwe radestî qeyûman nekin. Em ê mil bi mil bi Serokê Parêzgeha xwe, Ozgür Çelik re bisekinin.”