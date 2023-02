Lahûr: Ez daxwaz dikim, nakokiyên siyasî deynin aliyekî..!

Lahûr Şêx Cengî di derbarê rewşa navxwe ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) peyamek belav kir û daxûyakirin ku, ew ji îro pêde wek hevserokê YNKê dest karê xwe yê siyasî dike. Tê zanîn ku, YNKê Lahûr ji hemû desthilata wî dûrxistibû. Herweha YNKê sistema hevserokêyê rakirîbû û Bafil Talabanî wek serokê YNKê qebûl kirîbû.

Lahûr Şêx Cengî di peyama xwe de dibêje: “Piştî sal û nîv ji navbereke dirêj, dawiya dawî bi biryara dadgehê hemû mafên me yên siyasî ji me re vegeriya, ku bi rewatiya kongreya çarem a Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) û bi dengê endam û kadroyên dilsoz ên YNKê, me bi dest xistibû, loma ji îro pê ve em wek Hevserokê YNKê dest bi çalakiyên xwe yên siyasî dikin û bi piştevaniya hevalan û endam û kadroyên me ligel hêz û aliyên siyasî yên Kurdistan û Iraqê, hewla yekrêzî û pêkanîna xweşguzeranî bo welatiyan didin.”

Cengî dibêje: “Me di dema borî de jî çendîn car ragihandiye û niha jî tekez dikim ku pêwîstiya me bi yekbûn û vekirîbûna zêdetir e ligel Bexdayê bi rêya diyaloga niştimanî ligel hêz û aliyên Iraqî ji bo çareserkirina yekcarî ya kêşeyên hilawestî yên navbera Hikûmeta Herêmê û Hikûmeta Federal a Iraqê.”

Herwiha diyar dike: “Ez daxwaz dikim, nakokiyên siyasî deynin aliyekî û dest bidin hev û pêngavên rasteqîn û cidî biavêjin, da ku pêgeh û statuya siyasî ya herêma me bihêz û parastîtir bikin û miletê xwe jî ji vê rewşa nehemwar rizgar bikin û hêviyê bigihînin ciwanên xwe û xweşguzeranî û aramî ji bo civaka xelkê Kurdistanê dabîn bikin.”