Namzetê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê yê AK Partiyê Murat Kurum, 2 roj beriya hilbijartinên herêmî encamên rapirseneka dawî ya Stenbolê eşkere kir.Kurum diyar kir ku ew bi 1,7 puanan li pêş in û got: Ez encama hilbijartinê ji we re dibêjim. Diyare di 31’ê Adarê de em tên Saraçxaneyê,