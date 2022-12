Kurdî ne zimanekî nenas e. Zimanê dayikê yê bi milyonan kurdan e..

Mehmet Metîner di panela “Di Sedsala Tirkiye de Kurd” a ku li Stenbolê ji aliyê Komeleya Demokrasî û Yekîtiyê (DEMBIR-DEM) ve hat organîzekirin de axivî û got: “Desthilat hem pir pêwîst e, hem jî gelekî serxweve dibe., ez we hişyar bikim.”

Serokê Komeleya Demokrasî û Yekîtiyê (DEMBIR-DER) û parlamenterê berê yê AKP’ê Mehmet Metîner, di panela “Di Sedsala Tirkiyeyê de Kurd” ku ji aliyê komeleyê ve li Stenbolê hat lidarxistin de axivî. “Navûdengî gelekî bû nesîbê me.

Metîner, anî ziman ku hêz hem pir pêwîst e û hem jî carê mirov serxwe ve dibe.Metîner got: wiha got: "Îqtîdar te hêrs dike. Bila ez we hişyar bikim. tekoşîn gelekî pêwîst e. Hûn dikarin pirsgirêkê veşêrin. Hûn dikarin di asta paradîgmaya zihniyetê de çareser bikin. Dema ku min dîroka kurdan xwend, ez fêr bûm ku ez zêde nizanim. Tirk jî dîroka xwe nizanin. Dîroka Kurdan jî nizanin.

DEMBIR-DEM’ê li Salona Dawetê ya Şaredariya Sultangaziya Stenbolê panela “Di Sedsala Tirkiyeyê de Kurd” li dar xist. Di panela de Serokê DEMBÎR-DER û parlementerê berê yê AKP’ê Mehmet Metîner, nivîskar Sîgbatullah Kaya û Prof. Dr. Bekir Biçer wek axaftvan beşdar bûn.

Metîner li salonê bi dengekî bilind axivî û got, “Kurdî li Meclîsê wekî zimanê nenas tê tomarkirin. Kurdî çawa zimanekî nenas e. Zimanê dayikê yê bi milyonan kurdan e.”

Axaftina vekirinê ya panelê ji aliyê Şaredarê Sultangaziyê Abdurrahman Dursun ve hat kirin. Piştre jî Prof. Dr. Bekir Biçer axaftina xwe kir. Piştre Metîner derket ser dikê û axaftinek kir.

Mehmet Metîner got: “Îqtîdar te hêrs dike. Bila ez we hişyar bikim.Tekoşîn gelekî pêwîst e. Hûn dikarin pirsgirêkê veşêrin. Hûn dikarin di asta paradîgmaya zihniyetê de çareser bikin. Dema ku min dîroka kurdan xwend, ez fêr bûm ku ez zêde nizanim. Tirk jî dîroka xwe nizanin. Dîroka Kurdan jî nizanin. Pergal xerab e. Ji ber pirsgirêkên pergalê em her tim li vir diaxivin. Her tim sîstemeke şaş tê avakirin û piştre em Kurd hewl didin ku wê çareser bikin.”

“Pirsgirêka kurd çareser bû, lê daxwazên wan bi dawî nebûne”

Metîner axaftina xwe wiha domand:

“Tiştê me tune ku em ji Minorskys fêr bibin.Hinek deman de Kurda dîrok ji ber linge xwe revandiye. Her ku diçûKurd dibûn piçûk dibûn. Kurd qet nebûn xwedî dewlet. Serdema Komarê dikaribû pir fonksiyoneltir bûya. Me bêriya wê jî kiriye. Hûn Kiliçdaroglu dixwazin lê çima Erdogan naxwazin? Ger dijminatiya Erdogan bike, ez ji kurdbûna wî guman dikim. Baş e ku tu laîkperest bî, erê, normal e. Pirsgirêka Kurd nîne, lê pirsgirêka Kurdan heye. Daxwazên Kurdan hene. Li hev dicivin û behsa makezagoneke nû dikin. Ne mecbûr in çekan bikar bînin. Ger hûn gel îqna bikin dê otonomî çêbibe. Erdogan 9 ji wan çêkir. Hûn jî wisa bikin. Em Erdogan nakin serok, hûnê Kiliçdaroglu bikin serok? Pirsgirêkên kurdan hê jî berdewam in.”

Metîner, anî ziman ku hefteya borî bi Serokomar û Serokê Giştî yê AKP’ê Recep Tayyîp Erdogan re hevdîtin pêk anîne û got, “We pirsgirêka Kurd çareser kir, lê daxwazên gelê Kurd hene. Em dixwazin hûn jî çareser bikin.”

Metîner, bal kişand ser axaftina zimanê Kurdî di parlementoyê de û got: “Ez gelekî êşandim. Ji bo min gelek êş bû. Ji min re pir dijwar derbas dibe. Dema mirov bi du peyvan bi kurdî bipeyive, yekser zimanekî nayê zanîn. Kurdî di parlementoyê de wek zimanekî nenas hatiye tomarkirin. Kurdî ne zimanekî nenas e. Zimanê dayikê yê bi milyonan kurdan e.”