Kurd û Sala Nû 2024

Endamên civakên Kurd tenê bi Erdogan, an Ocalan an jî bi partiyên siyasî ve girêdayî ne. Ev jî, ji bo kurdan felaketeka siyasî ye.

Maruf YILMAZ, Doktoremend, lêkolîner û mamoste

Heke peymanên me tunebin, yên herî bihêz û xurt biryarê didin?

Ez dihizrim ku em bi demeka dijwar re rûbirûne. Rûsya di rê de ye ku di warê çekên nukleerî de jî peymanan pêk bîne. Rûsya, Çîn û Koreya Bakur bi hev re ne û Dewletên Yekbûyî û Yekitiya Ewropayê jî bi hevre ne. Divê Kurd bi xwe re bin û ne bin alîyekê. Di sala 1988’an de qirkirinek li ser Kurdan hat kirin û gelek qirkirinên din jî li ser Kurdan hatin kirin. Lê dîsan jî NY, YE û hêzên mezin bêdeng man.

Ez li pêşberî civaka Kurd tenê propagandaya siyasî dibînim, ne çandeka kurdî û zanînê. Her tişt vala û bêwate dibe. Endamên civakên Kurd tenê bi Erdogan, an Ocalan an jî bi partiyên siyasî ve girêdayî ne. Ev jî, ji bo kurdan felaketeka siyasî ye. Encamên hanê dikarin qirkirina çanda kurdî, qirkirina kevneşopî û kuştina hunerên kurdî bin. Ez nikarim di civakeke wiha de bijîm. Ez di wê baweriyê de me ku rastiya Kurd tevahiya Kurdistan û hemû cîhanê ye. Ez li dijî hemû cureyên şerên çekdariyê me. Pirsa kurd bi şer çareser nabe. Fabrîqeyên ku çek çêdikin û difiroşin bila bên qedexekirin. Bikaranîna çekên giran were qedexekirin.

Ez dikarim weha dîtinên xwe vebibêjim:

Ez li dijî şerê nukleer im. Ez çekên nukleerî ji bo tevahiya cîhanê wekî xetera herî xirab dibînim.

Ez li dijî îstîxbarata teknolojîyê me.

Ez li dijî asteroîdên ku li Erdê dikevin, dihixrim, zirarê dide me.

Ez li dijî şerê biyolojîk û kîmyewî me.

Ez li dijî xalên guheztina avhewayê me, barana zêde li başûr û cîhanê zirarê dide mirovahiyê.

Ez li dijî karesatên avhewayê me.

Ez li dijî hilweşîna ekolojîka kurdan me.

Ez li dijî teqîna supervolkanekî me.

Ez li dijî zêdebûna nifûsa cîhanê me.

Ez li dijî bêdewletbûna kurdan me. Divê Neteweyên Yekbûyî, Yekitiya Ewropa û hêzên mezin berpirsyarên xwe bicîh bînin, kurd bigihîjin mafê çarenûsa xwe û li ser axa xwe azad bijîn.

Nûnêrekî/nûnêreka Kurdan li Neteweyên Yekbûyî hebe.

Ez li dijî komeleyên ku ji Swêdê piştgirî distînin im, ji ber ku pênaseyeke min cuda ye. Bi dîtina min ew komeleyên sivîl nînin ji ber ku Tirkiye, Îran, Iraq û Sûriye yan jî dewletek piştgiriya wan dike. Civaka sîvîl qadeke ku ji dewlet, bazar û îdeolojiya siyasî cuda ye. Ev tê wateya ku komeleyên sivîl ji bo berjewendiyên hevpar tevdigerin. Aşitî li tevahiya cîhanê girîng e û li ser axa me jî.

Neheqî li kurdan hatiye kirin. Nasyonalîzma kurdan digihêje salên 1880î, dema ku eşîrên kurdan li dijî Osmaniyan serî hildan. Hêjayî gotinê ye ku serokê Amerîkayê Woodrow Wilson di 14 xalên xwe yên sala 1920î de nêrîna Amerîkayê ya li ser çawaniya aşitî, aramî û dabeşkirina axê li Rojhilata Navîn pêşkêş kir, di nav axê de avakirina dewleteke kurdî li Kurdistanê hebû. Di Aştiya Sêwrê ya 10ê Tebaxa 1920î de, soz hat dayîn ku Kurdistan û Ermenistan bibin dewletên serbixwe, lê parçebûna Kurdistanê ya niha peymana Lozanê ya sala 1923an e.

26.12.2023