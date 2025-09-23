Komisyona mafê mirovan di girtîgehê de serdana Lahur Şêx Cengî kir

Şandeyeke payebilind a Komîsyona Serbixwe ya Mafên Mirovan serdana Girtîgeha Kanî Gomî kir û ragihand ku tenduristiya girtiyan baş e û Lahur Şêx Cengî di hucreya yekkesî de tê dimîne.
Komîsyonê destnîşan kir ku şandeyeke payebilind serdana Girtîgeha Kanî Goma li Silêmaniyê kiriye û bi Lahur Şêx Cengî û Polad Şêx Cengî re cuda cuda civiyaye.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku Lahur Şêx Cengî û Polad Şêx Cengî di hucreya yekkesî de têne girtin. Herwiha hat destnîşankirin ku ji bo hemî girtiyên ku daxwaza wan kirine parêzer hatine peydakirin û destûr hatiye dayîn ku hemî girtiyan bi malbatên xwe re hevdîtin bikin.
Hat diyarkirin ku kesên ku di bûyerên Lalezarê de hatine girtin efserên berê yên dij-terorê bûn û ji bo Girtîgeha Kanî Gomî hatine veguhastin.
Li gorî daxuyaniyê, girtî daxwaz dikin ku dozên wan, ku heta niha çaresernekirî mane, di nav demek diyarkirî de bi rêya dadgehan werin çareserkirin.
