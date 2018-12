KIN : Şabaş! Piştgirîya Kitêbxaneya Kurdî bikin...

Kurdish Information Network daxûyanîya piştgirîyê ji bo Kitêbxane ya Kurdî kir li ser vê banga şabaşê gelek xêrxwaz û dostên Kitêbxane ya Kurdî li ser Internetê dest bi alîkarîyê kirin.

Kampanya ya Şabaş – The Shabash Campaign

Em bi navê KIN ji bo kampanyaya piştgirîya Kitêbxane ya Kurdî alîkarîyên we dixwazin û sipasîya pêşkêşîya Kek Remzî Kerîm û yên beşdar dibin dikin.

ئەم ب ناڤێ کن ژ بۆ کامپانیایا پشتگرییا کتێبخانەیا کوردی ئالیکارییێن وە دخوازن و سپاسییا کەک رەمزی کەریم ویێن بەشدار دبن دکن.

Kurdish Information Network, KIN, are grateful for any amount you can contribute to the campaign launched by Jîndar Erdal Toprak on behalf of KIN in order to make an economic contribution to the project of saving the Swedish Kurd Library in Sweden. We would like to thank Remzî Kerîm who gave us the initial contribution and for all those who have helped us so far.

Kurdish Information Network (KIN) är tacksam för all hjälp du kan bidra med till kampanjen som startades av Jîndar Erdal Toprak å KIN’s vägnar.

Kampanjen syftar till att ge det ekonomiska stödet till projektet “ha kvar kvar det kurdiska biblioteket i Sverige”.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Remzî Kerîm som inspirerade oss och er alla som har hjälpt oss hittills.

KIN olarak Isveç Stockholm Kürd Kütüphanesinin yaşatılması projesine ekonomik katkı sunmak üzere Jîndar Erdal Toprak‘ın KIN adına başlatmış olduğu kampanya ya katkılarınızı bekliyoruz. Bize başlangıçta feyiz veren Remzî Kerîm e ve şu ana kadar yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.

Kurdish Information Network

www.krdi.net

Sweden Swish > 123 343 14 91

International Transfers :

IBAN: SE24 9500 0099 6034 1863 8965 ; BIC: NDEASESS

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket

Gustavslundsvägen 170

167 51 Bromma

(Alvik, Stockholm, Sweden)

+46-8-679 88 03, +46-704-97 03 27

Tika ye bixwîne!

Kitêbxaneya Kurdî li Swêdê nimûneyeka berbiçav ya parastina ziman û kultura kurdî ye. Lê ev çend sal in, man û nemana Kitêbxaneyê ketibû ber gumana û nuha kêr gihaye hestî.

Bilindtirbûna kirêya Kitêbxaneyê û di van salên dawîyê de kêmbûna alîkarîya damûdezgehên swêdî, krîzeka aborî peyda kiriye ku dikare bibe sedema girtina Kitebxaneyê. (Dahat: 400 000 ji Kulturrådetê, 200 000 ji şaredarîya Stokholmê; mesref: kirê 320 000 ku sala bê bilindtir dibe, mûçeyê karmendekî Kitêbxaneyê û hemû xercên din 500 000, çalakî 100 000.

Bi vî awayî nameşe). Li kitêbxaneya Kurdî, hem bi zimanê kurdî, hem bi zimanên din dokumentên yekta yên kevin, û pirtûkên nuh yên li ser kurdan hene.

Pirtûk û tekstên ji sedsala 1700 û pê da behsa xebat û têkoşîna kurdan dikin; xebat û têkoşîna man û nemanê, parastin û pêşxistina ziman û kultura kurdî, Li kitêbxaneyê xezîneyeka kulturî tê parastin ku niha mumkin e ji destê me here. Berpirsîyarîya me teva ye ku em vê mîrata kulturî biparêzin.

Kitêbxaneya li ALVIKÊ cihekî li hev civîna malbatên zarokan, helbestvanan, muzîkjenan, nivîskaran û kurdên swêdî ye. Pir mixabin niha rêveberîya Kitêbxaneyê muhtacî alîkarîyê ye.

Ji bo birêvebirina karûbaran, salê bikêmanî 400 000 kronên swêdî pêwîst e. Ji bona ku Kitêbxane bijî, em alîkarên mehane yên 100 kronî digerin. Îro 100 alîkarên me hene û em muhtacî 900 alîkarên din in.

Em dizanin bikêmanî 1000 kesên ku dixwazin Kitêbxaneyê biparêzin, hene. Em dixwazin xwe bigihînin wan kesan. Bibe alîkar – û alîkarîya me bike ku em vê daxwazê belav bikin.

TU DIKARÎ ÇI BIKÎ?

Her meh 50, 100 kron, yan zêdetir bişîne ser hesabê PLUSGIRO 1863896-5

yan BANKGIRO 5040-8491,

SWISH bike ser numreya 123 343 14 91

(li Swêdê).

Tu dikarî bi riya Paypal jî alîkarîyê bikî.

VÊ TEKSTÊ BELAV BIKE!

Anne Murray, seroka Veqfa Kitêbxaneya Kurdî, anne.murray43@gmail.com û Newzad Hirori, karmend û berpirsê Kitêbxaneyê, newzad@kurdlib.org

1- Kitêbxaneya Kurdî li Stokholmê yekem kitêbxaneya kurdî ye li derveyî Kurdistanê. – Gava hat damezirandin, hukûmeta tirkî bi tundî li dij derket.

2- Li Kitêbxaneyê 13.000 pirtûk ku piranîya wan bi kurdî ye, bi kurdî û bi zimanên din bi sedan têzên xwendekarênunîversîteyan yên kurd û bîyanî, ji 700 an zêdetir kovarên kurdî û kurdî-tirkî, tekst û analîzên li medyayê li ser kurdan derçûne, bi hezaran afîş, salname, name, belavok û afîşên reklaman, bi hezaran wêne, nexşe, kart, karîkatur hene. (hinek ji wan pir kevin inû tenha nusxeyên bidestketî, li Kitêbxaneyê tên parastin).

3-Heta îro 140 e-pirtûk. Ji bo weşana e-pirtûkan bi çend nivîskaran re peyman hatine çêkirin.

4- Vîdeoyên gelek semîner û konferansên zanayên kurd.

5- Kitêbxane ji bo lêkolînên li ser kurdan ji bo gelek xwendekarên unîversîteyan û ji bo mereqdaran bûye cihê xwendin û civandina belgeyan.

6- Eger Kitêbxane bê girtin, kes nizane wê çi bê serê van pirtûk, wêne û belgeyan.

Contributors

Serdar Karakus EL-Xassi 100 GBP £

Nebi Bal 500 SEK

Cigdem Akin 300 CAD $

Nasrat Hacî 500 SEK (Monthly member 100SEK)

Müslüm Demir 500 SEK

Cotyar Şerîf 500 SEK

Azad Göreceğiz 1000 SEK

Said Muhlis Erdem 1000 SEK

Omed Doski 100 SEK

Deniz Doğan 200 SEK

Cenk Kilincaslan 500 SEK

Pasa Brodrej 500 SEK

Metin Özalp 500 SEK

Ekrem Önen 300 SEK

Murat Ard 1500 NOK

Mehmet Müfit 150 Euro

Seyran Duran 200 SEK (Every month)

Remzî Kerîm 150 SEK (Every month)

Haci Kardoxi Aştî Aştî 100 SEK (Every month)

Welat Kurdi 500 SEK

Bekirê Herbî 1000 SEK

Zerdest Dilroj Celalê Xursi 500 SEK (Every month)

Azad Biseng 100 Euro

Avesta Asur 100 Euro

Tuncay Mavi 500 SEK

Rashid Azaro 500 SEK

Adnan Rezan Kilincaslan 500 SEK

Jîndar Erdal Toprak 1000 SEK

Shamim Shame 500 SEK

Renge Şewe 100 Euro