Kargehekî Japonî sûdyenan dike rûpêç û mask

Li Japonya xelk pêgiriyê li rêkarên xweparastina ji Korona dikin û bêyî rûpêç û rûpoş(mask) û lepik naçin derve. Eve jî wiha kiriye xwest li ser rûpoşan zêde bibê û li çendîn cîhên demkî ji bo çêkirina rûpoşan hene.

Kompanyayekî Japonî (Atsumi Fashion Co) ku berê sudyenan berhem dianî, guhertinê li karê xwe da kir û ji her daneyeke sudyenê dû rûpoşan çêdikin.

Kunihiro Hînata Birêveberê Kompanya Atsumi Fashion Co ku taybete bi çêkirina sudyenan dibêje: “Niha li Japonya bi kurtî awayên çêkirina rûpoşan pêkhatiye, di destpêkê de me xwest hemû bala xwe li ser wan kesan bidîn ku pêwîstiya wan bi rûpoşan heye. Wekî rûpoşên pizîşkî û perestarî û perwerdeyî. Niha jî hemû me şiyan û karînên xwe ji bo encamdana vê karê xistiye rû.”

Her wiha Kunihiro Hinata dibêje: “Li bingehê de ew qumaşa ji bo rûpoşan dihat bikaranîn heman ew qumaşe ku ji bo sudyenan jî me bikardianî. Wekî kargeha çêkirina sudyenan, me awayê rûpoşan piçek guherand ku bi devê mirov lê nakevê û bi hêsanî têne girêdan û bi hêsanî jî dikarî bipeyvî. Qumaşa wê sivike û danustandina nefes û henasedanê ne xerape, axaftina bi rûpoşê hêsane û kalîta wê jî başe.”