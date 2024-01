Ji CHPê bo HUDA PARê: Hûn li Meclîsê çi dikin?

Parlementerê CHPê yê Enqereyê Umut Akdogan û hevalên xwe ji bo, kuştinên ku failên wan ne diyar pêşnumeyek da parlementoyê. Ev yek bi minasebeta 31 saliya kuştina rojnemevan Ugur Mumcu dan parlementoyê. Ji bo vê pêşnûmeyê komxebatek avakirin û li ser vê babetî partiyên siyasî dîtinên xwe diyarkirin.

Parlementerê CHPê yê Enqere Umut Akdogan li ser pêşniyara kirin axivî û got:

“Em dixwazin piştî 31’emîn salvegera qetilkirina Ûgûr Mumcu, der barê cînayetên kiryar nediyar de careke din têbiniyekî li dîrokê binivîsin. Em dikarin pêşbînî bikin ku hûn ê çi bikin. Lê em jî erka xwe dibînin ku em vê têbiniyê binivîsin… We têkiliyên civakê tev bi hev re qut kir. We mirin ewçend asayî kir ku ev asayî bûye şiklê jiyana me… Hûn 31 sal in ku carekê jî nehatine mala Uğur Mumcu. Yên ku di 21’ê Cotmehê de carekê jî Ahmet Taner Kişlalı bibîr neanîn hûn in. Yên ku Hrant Dînk ê ku bi pêlava qetil kir cardin, hûn in. Yên ku strana gelêrî ya Amedê ku ji bo Tahîr Elçî naşewite nabêjin hûn in… Yên ku dilê wan ew qas hişk bûye, bi êşa xwe ya Amedê re li Qada Galatasarayê bi dayikan re hevrikiyê dikin hunin. Hûn di nav wan kesan de ne ku çirûska çavên zarokên Pirsûsê nabînin. Yên ku bi bêşerm atilên Gaffar Okan têxin di bin vî banê pîroz de hunin.in “

Parlamenterê İYİ Partiyê yê Antalyayê Ugur Poyraz jî wiha got:

“Serokê her kuştinê ne diyar e. Dewlet kiryaran ji nediyar derdixeertêxe holê û wan dike û ceza dike. Siyaset li dijî we ye, kê sûc kiriye û bi çi armancê kiriye. Sûc nayê pîroz kirin, sûcdar nayê parastin. Ev tiştên ku divê hene. Ji bo çi qewimî; Muammer Aksoy, Bahriye Ûçok, Çetîn Emeç, Ahmet Taner Kişlalı, Gaffar Okan û yên din em nikarin bijmêrin. Doza giştî ya Hrant Dînk ê ku di pêlava xwe de qul kiribû, hê neqediyabû. Kuştina Sînan Ateş li navenda paytextê 900 metre dûr û 500 metre dûrî desthilatdariyê hat kirin. Yek jê Ermenî, yê din jî Tirk e. Yek rojnamevan e, yê din jî akademîsyen e. Herdu kur in, herdu jî bav in, herdu jî mêr in. Herdu jî zarokên vê xakê ne. Ez behsa kêrên ewlehiyê yên ku tetikê dikişînin nakim. Ez behsa kuçikên ku îradeya wan ji bo alîkariyê hatiye îpotekkirin nakim… Ez behsa kiryarê nenas dikim…”

Parlamenterê Şanliurfayê yê DEM’ê Omer Ocalan jî got, “Ez ji vê meclîsê dipirsim, ger li ser navê dewletê qetlîamek bê kirin, wê kî sûcdar bibîne… Ev bûyera ku weke sedema hilweşandina biryara 2015’an hat nişandan, pêvajoya çareseriyê. Feyyaz Soft, Okan Acar… Pêvajoya çareseriyê ji holê rabe û zemîn were çêkirin. 2 polîs hatin kuştin, kiryar nediyar e. “Ez bawer nakim ku dewlet bixwaze vê yekê eşkere bike.”

Parlementerê Dilokê yê Hûda-PARê Şahzade Demîr jî ji cihê xwe axivî û diyar kir ku sûc li partiya wan hatiye kirin û got, “Duh jî heman tişt qewimî. Îro jî heman tişt qewimî. CHP hewl dide rasterast Huda Parê bike hedef û hemû pirsgirêkên Tirkiyeyê li aliyekî bihêle û bi rêya wê siyaseta xwe pêş bixe. Hüdapar partiyek e ku di sala 2012 de hatiye damezrandin. CHP hewl dide bûyerên ji berê de bi xwe re bîne û Huda Parê sûcdar bike . Wê demê em ê we ji hemû qetlîam û qetlîamên ku ji aliyê yek partiya we ve hatine kirin berpirsyar bibînin. Tu qatil î, wê demê tu qatil î. Pirsgirêkên Tirkiyeyê bi qasî cîhanê hene. “Dema ku hûn van tiştan bînin rojevê û li ser meseleya rastîn bisekinin, dema ku meriv li ser tiştên weha hêsan derbas bike û Tirkiye mijûl bike ferq nake.”

Alîkarê Serokê Koma CHP’ê Alî Mahîr Başkar li ser gotinên Hudaparê axivî û wiha got:

“Me li qadên hilbijartinê jî heman tişt got. Hema duh salvegera wefata Alî Gaffar Okan bû, hat qetilkirin. Dema ku rêxistina terorê ya bi navê Hîzbullahê ev cînayet kir tu nîqaş nehat kirin. Derket holê ku Serokê partiya we gotiye ‘Hizbullah ne rêxistina terorê ye’. Lê her kes dizane ku Hîzbullah rêxistineke terorîst e. Serokê we got, ‘Em dikarin li Tirkiyeyê otonomiyê nîqaş bikin.’ Hêrsa min ew e ku Partiya Dad û Geşepêdanê hûn anîn meclîsê. Hûn li vê parlamentoyê çi dikin? Ez nerehet im… Hûn nikarin Hîzbullahê biparêzin? Hûn nikarin li vî welatî otonomiyê nîqaş bikin. Ji Komarê heta îro hûn partiya dawîn û parlementer in ku dikarin partiya me nîqaş bikin. Ji ber vê yekê dema ku CHP biaxive hûn ê bala xwe bidin gotinên serokê xwe yên di derbarê Hîzbullah û yekparçebûna vî welatî de.”

Parlamenterê AKP’ê yê Îzmîrê Mahmut Atilla Kaya rexne li CHP’ê girt û got, “Em behsa serdemeke cînayetên kiryaran dikin ku piştî sala 1993’an zêde bûne. Em AK Partiyê sûcdar dikin ku ev yek girt û ji niha û pê de bû desthilatdar û bi biryar e ku di bin navê kuştinên kiryar nediyar de pêşeroja Tirkiyeyê ronî bike. Vana bi rûmet îfade bikin

