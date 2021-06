Ji bo têkdana aramiya herêmên Kurdistanî Iraq li pişt milîsan e

Seroka Lîjneya Herêmên Kurdistanî yên li Derveyî Îdareya Herêma Kurdstanî li Parlementoya Herêma Kurdistanê Ciwan Rojbeyanî ragihandiye, hikûmeta Iraqê ji bo cîbicîkirina rêkeftina Hewlêr û Bexdayê derbarê asayîkirina rewşa herêmên Kurdistanî ti hengawan navêje.

Îro roja yekşemê 27.06.2021 Seroka Lîjneya Herêmên Kurdistanî yên li Derveyî Îdareya Herêma Kurdstanî li Parlementoya Herêma Kurdistanê Ciwan Rojbeyanî ji BasNewsê re axivî û aşkere kir rewşa Herêmên Kurdistanî yên Derveyî Îdareya Herêma Kurdistanê gelekî xirab e û roj bi roj xirabtir jî dibe û hewla bi rêya Hikûmeta Herêma Kurdistanê berdewam e ji bo asayîkirina rewşa herêmê.

Herwiha Ciwan Rojbeyanî dibêje: ‘’Gotûbêjên lîjneyên me berdewam dikin û karên wan ê ji bo asayîkirina rewşê jî berdewam dike. Lêbelê lîjneyên Iraqê civînan taloq dike û amade nîne di civînan de beşdar bibe.’’

Herwiha Ciwan Rojbeyanî derbarê pêhkatina odeya hevbeş a Pêşmrge û artêşa Iraqê jî Ciwan Rojbeyanî dibêje: “Pêngavên baş hatine avêtin ji bo pêkhatine ji bo odeya hevbeş di navbera hêza Pêşmerge û artêşa Iraqê. Cîbicîkirina rêkeftina me bi mirovên wêrek û xwedî biryar pêk tên. Mixabin desthilatdarên Iraqê nexwedî bawerî ne û ne jî wêrek û xwedî biryar in. Herêmên Kurdistanî bûne qurbaniyên vê siyasete û heta hîç pêngavek li ser rêkeftinên me nehatiyê kirin.’’

Ciwan Rojbeyenî amaje bi wê yekê jî dike ku milîsên Iraqî bûne sedema nerazîbûna seranserî xelkê û li Herêmên Kurdistanî yên Derveyî Îdareya Herêma Kurdistanî û heger Iraq li pişt wan milîsan nebûya wan milîsan gef li xelkê nedixwarin û nedikarin xaka destê xelkê ji destê wan bistînin.