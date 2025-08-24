Ji bo pêvajoya aştiyê daxwaza “qanûnek taybet” têkirin

Şêwirmendê Serokkomar Mehmet Uçum ragihand ku, divê ji bo pêvajoya nû “qanûnek veguhêz” a taybet a guncaw ji bo rewşa heyî were derxistin.
Piştî destpêkirina pêvajoya ”Tirkiye ya bê teror” gelek gotubûj têne kirin. PKKê xwe fesih kir û biryar da ku ji dev çekan berde. Lê gelek caran hinek di nava PKKê û pêkhatên girêdayî PKKê daxûyaniyan didin û gazina ji rêveçûna pêvajoyê dikin. Herweha ji aliyê dewletê ve jî siyasetmedar di vê derbarê de dîtin û pêşniyarên xwe dibêjin. Di pêvajoyê de nava Parlementoyê de, Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê hate damezirandin.
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku cara yekem di 5ê Tebaxê de civiya, vê mehê pênc caran civiya.
Şêwirmendê Sereke yê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum daxûyakirin ku divê qanûnek taybetî ji bo vê pêvajoyê were amadekirin.
Uçum gotarek bi sernavê “Çarçoveya Yasayî ji bo Veguhestina Tirkiyeyek Bê Teror” li ser medyaya civakî weşand û Qanûna Hejmar 6551 a li ser Bidawîkirina Terorîzmê û Xurtkirina Entegrasyona Civakî, ku di sala 2014an de hatî derxistin, bi bîr xist û destnîşan kir ku rewşa heyî ji ya berê cuda ye.
Uçum diyar kir ku Qanûna Hejmar 6551 ji bo misogerkirina şert û mercên ji bo hilweşandin û bêçekkirina rêxistinên terorîst hate derxistin. Lêbelê, wî diyar kir ku rêxistin niha xwe hilweşandiye û bêçek kiriye.
Uçum bi îdiaya ku her çend qanûnên heyî werin nûkirin jî, ew ê li gorî pêdiviyan nebin, Uçumgot: “Nêzîkatiyek pir guncawtir dê çêkirina rêziknameyên nû yên guncaw ji bo vê rewşê be. Dikare were gotin ku rêziknameyên nû dê bi rêya guhertin û lêzêdekirina qanûnên têkildar werin bicîhanîn. Lêbelê, çêkirina bendên taybetî di nav qanûnên giştî de dê nîqaşên qanûnî di derbarê hinekpirsan de minaq wek” wekheviyê de ”derxîne holê, Ji ber vê yekê, çareseriya herî guncaw dê derxistina ‘qanûnek pêvajoya veguhêztinê’ ya cuda û taybetî ya guncaw ji bo rewşa heyî be.”
Di bin sernavê “Taybetmendiyên Qanûna Pêvajoya Veguhestinê” de, Uçum pêşniyarên xwe, tevî naverok, dema derbasdarbûnê û çarçoveya qanûna taybet, destnîşan kir:
– Polîtîkayên entegrasyona civakî û qanûna cezayî ya bingehîn û fermî yên ku armanca wan Tirkiyeyek bê teror e, divê li gorî taybetmendiyên pêvajoya veguhestinê werin pêşve xistin. Li gorî vê yekê, hêmanên siyaseta qanûnî yên bi qanûnê ve girêdayî dikarin wiha werin rêzkirin:
DIVÊ TENÊ PKK Û HÊMANÊN WÊ BIGIRE Û BI DEMEK SÎNORDAR BE
Demkî: Qanûn divê qanûnek demkî be, ku di dema veguhestinê de were bicîh kirin û bi dawiya vê heyamê biqede.
Taybetmendî: Qanûn divê qanûnek taybetî be û divê tenê kesên ku hêmanên çalak û piştgir ên rêxistina terorîst a nemabûyî ne, bigire nav xwe. Ev divê wekî standardek zelal û ne-guftûgokirî were nivîsandin. Prensîba destûrî ya wekheviyê ji bo kesên ku di heman rewşê de ne derbas dibe. Qanûnên cuda dikarin ji bo kesên di rewşên cuda de werin sepandin. Ji ber vê yekê, derxistina qanûnek taybetî ku vê rewşa bêhempa ya rêxistina terorîst a hilweşiyayî li ber çavan digire, prensîba wekheviyê binpê nake.
Naveroka qanûnê divê li ser taybetmendiya armanca Tirkiyeyek Bê Teror, modelek çareserkirina nakokiyan a taybetî ji bo Tirkiyeyê be. Taybetmendiyên bingehîn ên vê modelê bidawîkirina bê şert û merc û ne-guftûgo ya terorîzmê, berfirehkirina qada demokratîk, bidawîkirina siyaseta nasnameya teng, serdestiya siyaseta welat- û civakê li hemî platforman, û xurtkirina demokrasiyê ne. Aliyên bêhempa yên ku bi vê karakterê re lihevhatî ne jî bingeha nêzîkatiya qanûnî pêk tînin.
Qanûn divê hemî mijarên ku ji bo veguheztinê hewce ne bigire nav xwe. Di vê çarçoveyê de, qanûna beşdarbûn û entegrasyonê di jiyana civakî û aborî de, qanûna cezayî û darvekirinê, û qanûna civakî dê warên sereke yên tekeziyê bin.
Lihevhatin: Yek ji pêdiviyên herî girîng ên pêvajoya veguheztinê ew e ku lihevhatina civakî û siyasî ya herî berfireh û guncaw were bidestxistin. Xebata komîteyê dikare derfetên girîng ji bo gihîştina lihevhatinê pêşkêş bike.
Uçum li ser prensîbên giştî yên qanûna taybet nêrînên xwe bi weha gotin:
– Prensîbên giştî yên derbarê qanûna veguhêz de dikarin di bin du sernavan de werin îfade kirin. Ya yekem, pêwîstiya nivîsandina qanûnê li gorî Destûrê ye. Zextkirina ji bo nêzîkatiyên ku dê Destûrê binpê bikin dê bêbandor be û dê zirarê bide pêvajoya veguhêztinê. Ya duyemîn, dema amadekirina qanûna veguhêz, divê pabendbûna bi hesasiyetên Dewlet, Welat û Neteweyê, û her weha bi xetên sor re, wekî pîvanek bingehîn were hesibandin.
“DAXWAZÊN GIŞTÎ DI PÊVAJOYA VEGUHÊZTINÊ DE NE PÊWÎST IN”
Encam: Cewhera bingehîn a qanûna veguhêz ew e ku şert û mercên pêwîst ji bo temamkirina serketî ya veguhêztinê saz bike. Di dema pêvajoya veguhêztinê de tiştê girîng ne daxwaz û mafên giştî ne, lê şert û mercên qanûnî yên teknîkî û pratîkî ne ku dê veguhêztinê ji bo kesên ku tê de ne misoger bikin. Dema ku pêvajoya veguhêztinê qediya, ev kes di pergala heyî ya maf û erkên maf de têne entegre kirin. Piştre, înîsiyatîfên ji bo xurtkirina demokrasiya neteweyî û zêdekirina maf û azadiyan dê werin pêş û bi peymana ku hatî bidestxistin werin bicîh kirin.