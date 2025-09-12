Ji ber kuştina ajelekî kûvî hatin desteserkirin

Birêvebiriya Asayîşa Hewlêrê ragihand ku piştî şopandina Rûdawê du tometbarên ku di dîmenekî de ajelekî kûvî kuştine hatin desteserkirin.
Birêvebiriya Asayîşa Hewlêrê daxuyaniyek belav kir û tê de got, “Desteserkirin piştî wê yekê hat ku dîmenek li ser tora civakî ya TikTokê belav bû.
Di dîmen de diyar dibû ku çend kes li taxeke bajarê Hewlêrê, ajelekî kûvî yê ku zerera wî ji bo mirovan nîne, dikujin û perçe perçe dikin.”
Di daxuyaniyê de hat gotin, “Piştî şopandin û eşkerekirina nasnameya tometbaran, bi fermana dadwerê lêkolînê yê Asayîşa Hewlêrê, du tometbarên bi navên (S.E.X) û (E.L.E) hatin desteserkirin.”
Li gorî Asayîşa Hewlêrê, “Ew her du tometbar bi kuştin û perçekirina ajel û têkdana jîngeh û xwezaya bajarê Hewlêrê hatine tometbarkirin.”