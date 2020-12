Ji Baregeha Barzanî bo malbata Nasan Bekir Cuma

Baregeha Serok Mesûd Barzanî sebaret bi koça dawî ya Nasan Bekir Cuma peyama sersaxiyê weşand. Nasan Cuma, kesayetiyê welatparêz yê bajarê Kobaniyê û endamê Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PDK-S) bû.

Peyama Baregeha Serok Barzanî wiha ye:

“Bi navê xwedayê mezin û dilovan

Birêz kak Mistefa Bekir Cuma Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan – Suriye.

Bi mixabiniyeke mezin me nûçeya koça dawî ya birêz Nasan Bekir Cuma kesayetiyê diyarê Rojavayê Kurdistanê û birayê we yê birêz bihîst.

Pirse û sersaxiyê pêşkêşî we yên birêz û malbata we ya birêz û Kurdperwer û kesukar û welatiyên bajarê Kobanê ya serbilind dikîn, xwe bi hevbeşê xema we hemû aliyek dizanîn.

Ji xwedayê mezin hêvîdarîn giyanê xwedê jêrazî Kek Nîsan Bekir Cuma bixe ber dilovaniya xwe û bi behişta fireh şad bike, hedar û aramiyê bi we yên birêz û malbata we û kesukarên we bibexşê.

Inna Lilleh We Inne Ileyhî Racîun (Em Ji Xweda Hatin Û Emê Dîsa Vegerin Xweda)”

Baregeha Barzanî

26.12.2020