Arîkarê Serokê Giştî yê HUDA PARê Halef Yilmaz diyar kir ku Kurmancî û Zazakî di nav zimanên wan ên sereke yên wek tirkî de ne û wiha got: “Em ê biratiyê bi tirkî, kurdî û erebî binivîsin.” Zekeriya Yapiciogluyê Serokê Giştî yê HUDA PARê xwest ku, “Perwerdeya hevpar ji perwerdehiya mecbûrî bê derxistin” û “astengiyên qanûnî û destûrî yên li pêşiya perwerdeya bi zimanê dayikê”.

Têkildarî mijarê Berdevkê ÎYÎ Partiyê Kurşad Zorlu daxûyanik da û got: “Hewldana guhertina Tirkî, avakirina yekitiya dewletê dike armanc. Ev xeta me ya sor e.” Parlamenterê ÎYÎ Partiyê yê Manîsayê Şenol Sunat jî got, “Em ê destê xwe nedin maddeyêna 4 xalên ewil ên Destûra Bingehîn.”

Li aliyê din Parlamenterê ÎYÎ Partiyê yê Manîsayê Şenol Sunat jî diyar kir ku ev daxuyaniyên navborî ne tiştekî cidî ne. Sunat got, “Ajandayên sûnî ne. “Dibe ku beşên marjînal daxwazên reaksiyonê û cudaxwazan bikin, lê aqil û aqilê saxlem wan ciddî nagirin.”

Sunat bal kişand ser gotinên Yapicioglu yên zimanê zikmakî jî û wiha got: “Zimanê me yê zikmakî û zimanê me yê perwerdehiyê tirkî ye. Her çend ji nîqaşê re vekirî be jî, nayê guhertin. Dibe ku beşên ku bi zimanên cuda diaxivin hebin, lê welatek dê bibe xwedî yek ziman.”

Sunat destnîşan kir ku HUDA PAR 4 xalên ewil ên makeqanûnê hedef digire û wiha got: “Em ê destê xwe nedin qomaya 4 xalên ewil ên makeqanûnê.”

