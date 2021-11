Îmtîhana siyaseta kurd bi TRT KURDÎ re !

Fêmkirina dijberiya zimanê kurdî û TRTKURDI ya van komên ku xwe tirk dibînin û li ser zemîneke ultra-neteweperest û nîjadperest tevdigerin ne zehmet e. Baş e, em dijminatiya TRTKURDI ya hin beşên ku Kurd in û li ser navê Kurdan siyasetê dikin, çawa şîrove bikin?

Abdullah Kiran

Komara Tirkiye di diroka xwe ya 98 sali de, ji bo Kurdî gava herî mezin vekirina TRT Kurdî de avêtiye. TRT KURDÎ sala 1009ê di dema hukumeta AK Partiyê de destweşana xwe kiriye û ev yek pêngava herî girîng û watedar bûye ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û di dîrokê de cihê xwe girtiye.

Em hemû jî dizanin ku di serdema komarê de dewlet bi xwe polîtîkayeke çawa ya înkar û cudaxwaziyê li ser zimanê kurdî dimeşand. TRTKURDI ji roja ewil dest bi weşana xwe kir û derbeyek mezin li vê siyaseta cudaxwaz û înkarê da.

Bi qasî ku ez dizanim û gelek kurdan nas dikim,bi weşana TRT Kurdî cara yekem dewletê Kurd wek hemwelatiyên xwe dît.Xizameta herî mezin ji bo Kurda heta niha jî TRT KURDÎ ye.

Di roja ewil de, dema TRT KURDÎ dest weşana xwe kirî ve, du beş li dijê wê derketin. Ji wan beşe yekem; wek ku em hemî dikarin texmîn bikin, ew in ku xwe wek neteweperest nîşan didin û dema ku mijar tê ser kurdan, xema nijadperestiyê nakin. Bi dîtina min piraniya van koman bi etnîkî ne tirk in jî; lê belê 20-30 sal berê jî li vî welatî bi cih bûne, ji Kurdên ku bi hezaran sal in li ser vê axê dijîn gelek zêdetir dikarin xwe xwediyê vî welatî bibinin. Mixabin beşdariya îslamiyan di vê karwanê de bi demê re zêde bûye, lê dibe ku axaftin bi kesekî ku dibêje ew misilman in, li ser vê prensîbê ku Îslam bi tevahî nijadperestiyê red dike, hinekî hêsantir be.

Fêmkirina dijberiya zimanê kurdî û TRTKURDI ya van komên ku xwe tirk dibînin û li ser zemîneke ultra-neteweperest û nîjadperest tevdigerin ne zehmet e. Ji ber ku pergala me ya perwerdehiyê û sazûmaniya me ya sazûmaniyê dibe alîkar ku ev nêrîn bi bandor be û li gorî xwe bimîne. Baş e, em dijminatiya TRTKURDI ya hin beşên ku Kurd in û li ser navê Kurdan siyasetê dikin, çawa şîrove bikin? Em dikarin vê rewşê di çarçoveya kîjan mantiq û pîvanên wijdanî de rave bikin? Mînak piraniya kesên ku xwe wekî HDP’ê dibînin û heta di nava HDP’ê de siyasetê dikin jî bi tundî li dijî TRTKURD’ê ne. Mesela siyasetmedarekî HDPê tu carî zirarê nabîne ku di CNN Türk, Haber Türk, TRT, Kanal Türk û bi dehan kanalên wek wan de biaxive derkevin û vê yekê wek firsend jî dibîne. Lê dema ku dor tê TRTKURDIyê dibêje ez naçim vê kanalê. Dîsa HDP û derdorên wê, ji derneketina TRTKURDÎ-yê wêdetir, bi kurdên din ên ku di vê kanalê de derdikevin, bi xêr û xweşiyê nabin û di medyaya civakî de jî hewl didin etîketan li wan bikin û wan bêrûmet bikin.

Mesela ez yan jî akademîsyenekî wek min, li Tirkiyê kîjan kanalên tirkan de derkeve û qala pirsgirêka kurd û Rojhilata Navîn bike, ji van derdoran tu rexneyan nagirin,Heta carû pesnê wan didin û ji bo wan li çepikan têxin.

Lê dema ku di TRTKURDI de diaxive, dibe ku rastî rexne û êrîşên neçaverêkirî têne. Îcar çima? Çima axaftina li ser kanalên din ne pirsgirêk e, lê axaftina di TRTKURDI de pirsgirêk e? Min li ser vê mijarê hem di kategoriya rewşenbîr, nivîskar, siyasetmedar û hemwelatiyên navîn de bi awayê xwe bi gelek kesan re axivî. Piranî bersiva min ev bû: “Em ji rê û naveroka nûçeyên siyasî yên TRTKURDIyê ne razî ne!” Ji kesên ku bi vî awayî bersiv dan, min ji wan pirsî û got: “Baş e, heman nûçe çawa li kanalên tirkan tên weşandin?”

Min fêm kir ku komên siyasî û muxalîf ên kurd dema nûçeyên ku bi zimanê xwe yê dayikê hez nakin dibihîzin pir nerehet dibin, lê dema ku tirkî be jî zêde xem nake. Çima ev yek pirsek sosyolojîk a girîng e ku hêjayî lêkolînê ye. Lê ya rast ew e ku nûçeyên hemû kanalên TRTê çi bi tirkî, çi erebî, çi kurdî û çi jî îngilîzî, ji aliyê naverok û şêwaza pêşkêşkirinê ve dişibin hev. Nûçe û geşedanên têkildarî pirsgirêka Kurd ji bilî TRT’ê di kanalên din de bi zimanekî pir cuda nayên dayîn. Bi rastî, zimanê di van kanalan de pir caran dibe ku bêtir êrîşkar û cûdaxwaz be. Lê tevî vê yekê jî hinek welatiyên Kurd tenê ji bo vê yekê helwesteke çewt li hember TRTKURDÎ digrin û xwe jê dûr têxin.

Di TRTKURDI de pirrengiya weşanên li ber çavan nayê girtin.

Baş e, ma TRTKURDI tenê nûçeyan dide? Na. Ew ji werzîşê bigire heya tenduristiyê, ji fîlim û rêzefilmên xwemalî heya fîlim û rêzefilmên biyanî û TV di gelek warên cûda de weşanê dike. Nûçeyên TRTKURDi di weşana 24 saetan de saetekê jî namînin. 2 saetan bigire jî, rojê 22 saetan weşanên cuda tên kirin. Di TRTKURDÎ’yê de heta niha bi dehan bername li ser kesayetên edebiyata kurdî yên klasîk ên weke Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran û Melayê Batê hatine weşandin. Lêkolîner û akademîsyenên ku li cîhanê û Tirkiyeyê li ser edebiyata kurdî ya klasîk xebitîne derketin ser ekranên TRTKURDÎ’yê û bernameyên bi vî rengî hê jî dewam dikin. Mînak bernameya “Dengbêj” a ku bi salan e berdewam dike, kevneşopiya bi hezaran salan a “denbêj”ê ya ku li ber mirinê ye vejandiye. Di TRTKURDÎyê de li ser nivîskarên ku di warê edebiyata kurdî ya nûjen de xebat kirine bername hatin lidarxistin û berhemên van nivîskaran jî hatin nasandin.

Bi taybetî di serdema Pêvajoya Aştiyê de li ser jiyana gelek nivîskar, nivîskar û siyasetmedarên ku keda xwe dane dîroka kurdan di TRTKURDÎ’yê de hatin weşandin. Çend sal berê dema ku ez li Îranê di geşteke geştyarî de bûm, siyasetmedarê kurd Dr. Dema ku me bi malbateke kurd re ku mazûvaniya min bû, li bernameyeke jiyana Abdurrahman Kasımlo temaşe kir, min bi çavên xwe dît ku malbata kurdên Îranê çiqasî bextewar bûn û wê kêfxweşiyê parve kir. Bi vê minasebetê em bibêjin ku TRTKURDI hîn jî li erdnîgariya kurdan a dîrokî û li seranserê cîhanê kanala herî temaşekirî ya kurdî ye. Herwiha em lê zêde bikin ku rêjeya temaşekirina TRTKURDI-yê di nav hemû kanalên Tirkiyê de di rêza 20an de ye û carna jî di rêza 13an de derdikeve.

Weşana TRT KURDÎ’yê di warê ziman û wêjeya kurdî de ji kanalên ku li Herêma Federe ya Kurdistana Iraqê weşanê dikin ne kêmtir e, berovajî wê ji aliyê naverok û kalîteyê ve çêtir e. Ji ber ku li pişt wê kombûn û azmûna hemû TRTê heye ku bi salan e berdewam dike.

Beriya TRT KURDÎ, li Iraq û Îranê jî ji aliyê dewletê ve weşanên kurdî dihatin kirin. Bexdaya ku di sala 1939an de hatiye damezrandin û Urmiyeya ku di heman salê de li Îranê hatiye damezrandin, ji wan kevintirîn in. Ji zarokatî û xortaniya xwe ve ez dizanim bandora ruhî ya radyoya Êrîvanê ya ku di sala 1955an de dest bi weşana xwe kiribû, li ser civaka kurdî çiqas kûr bû.

Ne Îran û ne jî tevgerên siyasî yên Kurd li Iraqê, tu carî, di bin tu şert û mercan de, li dijî Radyoya Bexdayê û Radyoya Urmiyê derneketine. Mamosteyên herî mezin ên muzîka kurdî bi weşana van radyoyan berhemên xwe pêşkêş kirine. Mamosteyên muzîka kurdî yên wek Tehsîn Taha û Ayşe Şan bi rêya Radyoya Bexdayê xîtabî temaşevanên xwe kirine.

Baş e, em ê dijberiya TRT KURDÎ ya hin komên li Tirkiyeyê ku qaşo li ser navê kurdan siyasetê dikin, çawa şîrove bikin? Zihniyeta ku di sala 2002-an de bi hezaran xwendekarên zanîngehê teşwîq kir ku ji bo dersa bijarte ya zimanê kurdî serlêdan bikin, bû sedem ku di wê demê de nêzî 2000 xwendekar ji dibistanê hatin sekinandin. Di salên 2012-2013’an de dema ku mafê dersên hilbijartî yên bi kurdî hat dayîn, vê carê heman derdor, bi eşkereyî HDP’ê bi gotina “em mafê perwerdeya bi zimanê dayikê dixwazin” nehişt ku ev maf bê bikaranîn. Lê eger wê demê çend milyon zarokên kurd dersên hilbijartî hilbibijartina, îro di warê kurdî de rewş gelek çêtir bû. Ku zarokên kurd ji mafê dersên hilbijartî sûd werdigirin, nayê wê wateyê ku kurd dev ji mafekî bingehîn ê mirovî yê weke mafê perwerdeya bi zimanê dayikê berdin. Pêşbîniya siyasî pêwîstî bi sûdwergirtina ji mafekî heyî, herçiqas nîvî be jî, û berdewamkirina têkoşînê ji bo pêkanîna temam a wî mafî.

Bi gotineke amiyane, kurd di her mijarê de dikarin “xweşmêriyê” bikin, lê nikarin vê yekê li ser ziman bikin. Ji ber ku zimanê kurdî ber bi mirinê ve diçe û derfeta kurdan nemaye ku zimanê xwe bigihînin zarokên xwe. Miletekî ku derfeta derbaskirina zimanê xwe ji zarokên xwe re tune be, paşeroja wî tune.

TRT KURDI yek ji saziyên herî girîng e ku li Tirkiyeyê û li cîhanê xizmeta zindîbûna zimanê kurdî dike. Yên ku li hemû kanalên din ên Tirkiyeyê tehemûl bikin û li dijî TRTKURDê tevbigerin, ji feydeyê wê zêdetir zirarê didin kurdan.

Hin komên ku îdia dikin ku li ser navê kurdan li vî welatî siyasetê dikin, hinek gavên erênî yên ku ji bo çareseriya pirsgirêka kurd demildest bên avêtin red dikin, pêşî li tiştên ku di demeke kurt de dikarin biqewimin rojevê de digirin, Bû ku mercên deme bihesibînin behsa hinek tiştên ku ne mimkine dikin.

Serbestiyet

Werger ji Tirî: Rojevakurd