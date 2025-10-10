Hukumeta Îsraîlê peymana agirbestê pesend kir.

Piştî Hamasê, Îsraîlê jî gava pêwist avêt. Piştî civîneke bi saetan a di navbera Serokwezîr Benjamin Netanyahu û endamên kabîneya wî de, hikûmeta Îsraîlê peymana agirbestê ya ku li Xezeyê bi Hamasê re hatibû çêkirin pesend kir.
Îsraîl û Hamasê derbarê agirbesta ku roja berê li Misrê pêk anîn de biryarên xwe yên fermî derxistin. Kabîneya Îsraîlê, ku êvarê ji bo dengdana li ser agirbestê civiya, peyman pesend kir, ku agirbestek li Xezeyê û danûstandina girtiyan pêşbînî dike. Peyman xalên sereke yên derbarê danûstandina girtiyan û derbaskirina alîkariyên mirovî de dihewîne.
Li gorî pêşnûmeyek ku ji hêla televîzyona dewletê ya Îsraîlê KAN ve hatiye parvekirin, artêşa Îsraîlê dê di nav 24 demjimêran de piştî ragihandina agirbestê vekişe xetên hatîn tesbîtkirin. Her wiha hat diyarkirin ku di nav 72 demjimêran de piştî vekişîna artêşa Îsraîlê, Hamas dê hemî girtiyên Îsraîlî yên li Şerîda Xezzeyê radest bike. Di berdêla vê de, Îsraîl dê 250 girtiyên Filistînî yên ku cezayên giran standine, 1700 kes û 22 zarokên ku piştî 7ê Cotmeha 2023an li Şerîda Xezzeyê hatine girtin, berde û termên 360 Filistîniyên ku ji hêla Îsraîlê ve hatine kuştin dê werin vegerandin.
DAXUYANIYA HAMASÊ
Îsraîl û Hamas duh di hevdîtinên nerasterast de li Misrê li hev kirin. Her du alî li ser agirbestek li Xezzeyê û berdana girtiyan de li hev kirin, û Hamas daxuyaniya fermî ya yekem da.
Serokê Hamasê Xelîl el-Heyya got: “Şerê li Xezzeyê yê berdewam îro bi dawî hat. Agirbesta daîmî bi fermî dest pê kir. Îsraîl dê 1950 jin û zarokan ji girtîgehan berde. Deriyê Sînor ê Refahê jî dê bi awayekî dualî were vekirin. Em spasiya xwe ya kûr ji birayên xwe yên navbeynkar ên ji Tirkiye, Misir û Qeterê re diyar dikin.”
Serokê Hamasê Xelîl el-Heyya diyar kir ku wan ji navbeynkar û rêveberiya Amerîkayê garantî wergirtine, ku piştrast dikin ku şer bi tevahî bi dawî bûye.
Di vê navberê de, Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî agirbesta Xezzeyê di navbera Îsraîl û Hamasê de daxuyaniyek nû da. Trump got, “Em ê hêdî hêdî Xezeyê ji nû ve ava bikin. Ez ê biçim Misrê û em ê peymanên nû îmze bikin. Ez ji bo Xezeyê spasiya Tirkiye, Qeter û Misrê dikim. Em bi rastî jî bi kêliyek bêhempa re rû bi rû ne. Me şerê li Xezeyê bi dawî kir û aştiyek pir berfirehtir ava kir. Me azadkirina hemî rehînên mayî misoger kir, û tê payîn ku ew roja Duşemê an Sêşemê werin berdan.”