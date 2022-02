Hilbijartin û helwesta partî û aliyên Kurd

Gotubêja hilbijartina li Tirkiye û bakurê Kurdistanê bandora xwe li helwesta aliyên siyasî dike. Li Tirkiye rojane helwesta aliyên siyasî di kanalên Televizyona de tê minaqeşekirin û her aliyek li gora xwe cihekî digere û hesabê ku çewe di parlementoyê de bêne temsil kirin dikin.

Ji aliyê partiyên Kurdan ve rewş cudaye, heta mirov dikare bêje ku zelalbûna di helwestên Partiyên Tirkan de heyî di nava kurdan de tuneye. Hinek aliyên Kurda bê biryarin û di helwesta wan de istiqrar tuneye. Yanî mirov nizane sibehî di pêşerojê de helwesta wan dê çibe.

Li bakurê Kurdistanê HDP li gora xwe “Tifaqa Kurdistanî“ çêkiriye. Di vê Tifaqê de piranî aliyên ku girêdayî PKKê siyasetê dikin cih digrin Partî û tevgerên di nava vê platformê de cih digrin evin: Tevgera îslamî(Azadî), Partiya demokratika Herêma (DBP), Komeleya Şoreşger û Demokratik (DDKD), Partiya Demokratik a Gelan (HDP), Partiya Insan û azadîyê (PIA), Partiya Kominista Kurdistanê (KKP), Platforma Demokratika Kurdistanê (PDK), Partiya Demokra a Kurdistana Tirkiye (PDK-T)

Lê ji aliyek din ve, eve demeke 5 partî û tevgerên Kurd bi hevre di hinek meseleyan de helwestên hevbeş nîşandikin û bi hevre daxûyaniyan belav dikin. (Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK), Tevgera Demokratîk a Kurdistanê (TDK-Tevger), Partîya Azadîya Kurdistanê (PAK), Partiya Demokrata Kurdistanê -Bakur (PDK-Bakur) û Pêlkurd.

Lê hêja van aliyên siyasê di nava xwe de di derbarê hilbijartinan de tu helwest eşkere nekirine. Tê zanin ku, ji van partiya berpirsên hineka li Edirne serdana Selahattin Demirtaş kirine û ev helwest her çikas di nava partiya wan de (PDK-Bakur) bibe sedemê nakokiyan û ne razîbûna jî, lê wek ku nêzikbûnek a HDPê re hate nirxandin.

Pirs ewe ku, dema hilbijartina bê kifşkirin û Platforma ku HDPê çekirî di serokatiya HDPê de ji bo platformek hevbeş yan jî fireh kirina “Platforma Kurdistanî“ pêşniyar ji van partiyan re were, dê helwesta wan çibe? Gelo wê li gel HDPê rûnin û prensîbên xwe bidin pêş û hewl bidin HDPê û “ Platforma Kurdistanî“ ber bi xetek netewî ve bînin, yan jî dê bazara parlementera li gel HDPê bikin? Lê dixweyê hinek alî di vê derbarê de dikarin bazara parlementeran li gel HDPê bikin .

Ji aliyek din ve ji derê van 5 partiyên ku bi hevre di hinek pirsan de tevdigerin, 3 aliyên din hene. HAK – PAR, Partiya Demokrata Kurd (PDK) û HUDAPAR. Gelo dê helwesta van di hilbijartinan de çibe? Pirsek din: Gelo dê HDP pêşniyara ku ev partî jî tevlî Palatforma HDPê bibin ji wan re bibe yan na? Tişta ku tê zanin HDP pêşniyarek bi vî awayî ji HUDAPARê re nabe. Lê mimkine ji HAK – PAR û PDKê re bibe. Heta niha helwesta HAK-PARê di derbarê HDPê de zelale û ew li gora daxûyaniyên xwe tu bazarê HDPê re nakin. Ji aliyek din ve heta pêşniyarekî PDKêre nebin helwest nayê zanîn. Lê HDP bi tu awayî pêşniyara ji HUDAPARê re nabe.

Ji aliyek din ve dixweyê ku, hinek partiyên din yên Kurda li himber HUDAPARê xwedî helwestin. HUDAPAR partiyek e ku li Kurdistanê xwedî hêzek berbiçave. Ew jî di derbarê pirsa Kurd de xwedî helwestin dîtinên xwe bi zelalî didin diyar kirin. Yanî HUDAPAR ji kemasî bi kasî HDPê pirsa Kurd diparêze. Eger muhaseba hinek bûyerên kevin li gel HUDAPARê werê kirin, divê ji berî hemîyê ew muhasebe li gel PKK/HDPê jî bê kirin. Lê tu di derbarê siyaseta PKK/HDPê de bê deng bimînî û HUDAPARÊ ji bo hinek tiştan tawanbar bikî di siyasetê de ev ne duristiye.

HUDAPAR partiyek îslamî Kurd e. HDP her çikas xwe wek partiyek Tirkiye bi navdike jî , hin derudor bi israr HDPê wek partiyek çepê Kurd

HUDAPAR partiyek “Îslamî Kurd e“ HDP her çikas xwe wek partiyek Tirkiye bi navdike jî , hin derudor bi israr HDPê wek partiyek çepê Kurd didin nasandin. HDP li gel çepên marjinalên Tirk koalisyonek ava kiriye û HUDAPAR jî behtir li gel tevgerên îslamî dide û distine. Ev yek gelek asayî ye. Lê belê ya ne diyar ewe ku, partiyên xwe bi Kurdistanî nav dikin berê wan li kûye?

Her partiyek xwedî îdeolojiya xwe ye. Bê guman HUDAPAR jî xwediyê îdeolojiyekiye û her demî mirov dikare rexne bike. Lê ev yek ne astenge ku li gel HUDAPARê hevkarî neyên kirin. Yanî her platformek Kurdistanî bê avakirin, gerek pêşniyar ji HUDAPARê re herin û ew jî helwesta xwe bidin kifşkirin.

Dê dema hilbijartyina de gelek tişt û taybetî helwesta hemû aliyan zelal dibe. Lê care dibêjin ku, “şeva tarî ji êvarî kifşe“

9.2.2022

Nêrîn/Şirove

N.Firat