Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê bang li Tirkiyê kir ku aloziyê “li bakurê Sûriyê” sist bike, Alîkarê Wezîrê Berevaniya Amerîkayê ji bo karûbarên Rojhilata Navîn got: Operasyonên li dijî DAIŞê serekîya stratejiya berevaniya niştimanî û ewlehiya neteweyî ya vî welatî ye.

Fermandehiya Navendî ya Amerîkayê teksta civîneke derbarê operasyonên li dijî DAIŞê li Iraq û Sûriyê belav kir; Civînê bi serpereştiya John Moore berdevkê Fermandeya Navendî ya CENTCOM û bi amadebûna Dîna Stroll cîgira alîkara wezîrê berevaniya Amerîka bo karûbarên Rojhilata Navîn birêve çû.

Stroll bal kişande ser raporta CENTCOM ya derbarê operasyonên li dijî DAIŞê li Iraq û Sûriyê di sala 2022an de û got:Rapor girîng e ji ber ku nîşan dide çawa “hêzên Amerîkî ligel hevalbendên me şerê DAIŞê berdewam dikin.”

Stroll got: “Ew pêşanî stratejiya me ya berevaniya niştimanî û stratejiya ewlekariya niştimanî ye, û ew yek e ku serkirdeyên me yên payebilind li Washington, DC ji nêzîk ve dişopînin. Herwiha tekez dike ku DAIŞ metirsîdar e û hîna jî em neçar in ku ji holê rakin.

Alîkarê alîkarê wezîrê berevaniyê ji bo Rojhilata Navîn got ku hevpeymanan giringiya erkê xwe di şerê li dijî DAIŞê de dizanin û “dizanin ku DAIŞ hîn metirsî ye.” Wî got ku berî salekê, hêzên Amerîkî li Iraqê erkê xwe ji leşkerî bo şêwirdarî, alîkarî û danûstandina istixbaratî guherandin.

Stroll got: “Kar berdewam e û di dema veguhestina erkê xwe yê serbazî de, me hebûna hêzên xwe parast. Me dît ku hikûmeta Iraqê bi awayekî rêkûpêk dicive û rûniştiye û ligel me kar dike.” Wî got ku ew ê ne tenê bi hikûmeta Iraqê re li ser mana hêzên Amerîkî li ser daxwaza wan gotûbêjan bikin, lê herwiha “erkê leşkerî tenê yek stûna pabendbûna me ya stratejîk li Iraqê ye.”

Stroll got, Amerîka pabend e bi hevkarên xwe re şerê DAIŞê bike. Wî got ku ew operasyonên xwe yên li dijî DAIŞê ligel Hêzên Sûrîya Demokratîk (HSD) berdewam dikin.

Fermandarê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê McFarlane ragihand, hêzên ewlekariya Iraqê niha dikarin operasyonên serbixwe li dijî DAIŞê pêk bînin.

Li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê jî, McFarlane got, hêzên Heşda Şeibî di şerê li dijî DAIŞê de berdewam in, ku hefteya borî bi beşdariya “1000 komando operasyoneke berfireh” û hejmarek ji endamên DAIŞê girtin.

McFarlane got: “Helbet em berdewamin li ser giringiya kêmkirina her aloziyekê li bakurê Sûriyê ji ber ku em tekezî li ser karê derxistina DAIŞê û piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk dikin,”