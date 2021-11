Bi du drona êrîş li ser mala Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî hate kirin.Îro berê sibehê bi drona êrîşê mala serokwezîrê Iraqê kazimî hate kirin.Kazimî bi daxûyaniyekî da kifşkirin û tiştek pê nehatiye û ew selamet e.

Kazimî li ser hesabê xwe yê Twitterê de dibêje:Ez berê û hîn jî projeya fedekarî ya Iraq û gelê Iraqê me, mûşekên xiyanetê baweriya me naşikîne û îsrara hêzên me yên ewlehiyê yên qehreman ji bo parastina ewlehiya xelkê û bidestxistina maf û bicihkirina yasayê nahejîne