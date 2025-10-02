Heta Şevbêrkeke din

Tu niha nemirî
ev navdarî hezkiriyên te û helbestê avêtibûn li rex navê te
Û tu jî derbasî warên mirinê dibî
Ji me re helbesteke bê deng û pozbilind bixwîne
Derfet ji te re vekiriye
Ne tenê 5 xulek
Ne 10 xulek
Ne jî demjmêrek
Dema sermedî para te ye
De bixwîne
Ji mirinê re bibêje
Çendîn tu pepûkî
Kirêtî
Xwîntalî
Ji me re
Ji miriyên sax re
Ji saxên mirî re
Helbesteke bê deng
Pozbilind
Bê dawî
Bixwîne
Vedengê bisotîne
“Mizgîna Leheng
“Mizgîna çeleng
Derfet ji te re
Ji îro û pêve vekiriye
Hest û rondik
Helbest û gotinên me
Li te guhdar in
Stuxwar in
Ma gelo ew der çawaye
Ji jiyanê aram tir e
Çend firişte rastî te hatin
Ma qala lêpirsîna xwedayî ji te re kirin
Bibêje ji wan re eger gotin
Ayîndeya te çiye
:Bibêje
Kurdistan e
Guneha min jî nîne
Ji derveyî ku ez
Bindest im
Xewina min jî welatek serbixwe û azad e
Nan û ava min helbest e
Ji bo zanyariyên zêdetir
Li berhemên min vegerin
bihêlin ez
Helbesta xwe berdewam bixwînim
Ji we re ew Laş
Û ji min re Helbest
para min e sermedî
De hew dengê min bibirin
Ji derveyî mirinê jiyan e
Û giyana helbestê welatê min e hemdemî ye
Emê bêriya dengê te bikin
Hebûna te di nav me de
Hemî helbest tu yî
Şewat û pêtên wê yî
Eger mirin jiyanek din be
Bi hêvî me tu li wir şad bî
Binefş, gul û newrozên welêt ji te veneqetin
Her çar demsalên mirinê ger dîlan girtin têkeve sergovenda wan
Û ji me re peyvgehên helbestan saz bike
Taku em li gel te
Helbestan li wir bibêjin
Û mirinê ji qalika wê ya tarî
derxînin
02.10.2025
Rêber Hebûn