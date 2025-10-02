CivakFlaş

Heta Şevbêrkeke din

02/10/2025

Tu niha nemirî

 ev navdarî hezkiriyên te û helbestê avêtibûn li rex navê te

Û tu jî derbasî warên mirinê dibî

Ji me re helbesteke bê deng û pozbilind bixwîne 

Derfet ji te re vekiriye 

Ne  tenê 5 xulek 

Ne 10 xulek 

Ne jî demjmêrek 

Dema sermedî  para te ye 

De bixwîne 

Ji mirinê re bibêje 

Çendîn tu pepûkî 

Kirêtî 

Xwîntalî

Ji me re 

Ji miriyên sax re

Ji saxên mirî re 

Helbesteke bê deng 

Pozbilind 

Bê dawî 

Bixwîne 

Vedengê bisotîne 

“Mizgîna Leheng

“Mizgîna çeleng 

Derfet ji te re 

Ji îro û pêve vekiriye 

Hest û rondik 

Helbest û gotinên me 

Li te guhdar in

Stuxwar in

Ma gelo ew der çawaye 

Ji jiyanê aram tir e 

Çend firişte rastî te hatin 

Ma qala lêpirsîna xwedayî ji te re kirin 

Bibêje ji wan re eger gotin  

Ayîndeya te çiye

 :Bibêje

 Kurdistan e

Guneha min jî nîne

Ji derveyî ku ez 

Bindest im

Xewina min jî welatek serbixwe û azad e 

Nan û ava min helbest e 

Ji bo zanyariyên zêdetir

Li berhemên min vegerin 

 bihêlin ez 

Helbesta xwe berdewam bixwînim 

Ji we re ew Laş

Û ji min re Helbest

 para min e sermedî 

De hew dengê min bibirin 

Ji derveyî mirinê jiyan e

Û giyana helbestê welatê min e hemdemî  ye

Emê bêriya dengê te bikin 

Hebûna te di nav me de 

Hemî helbest tu yî 

Şewat û pêtên wê yî 

Eger mirin jiyanek din be 

Bi hêvî me tu li wir şad bî

Binefş, gul û newrozên welêt ji te veneqetin

Her çar demsalên mirinê ger dîlan girtin têkeve sergovenda wan

Û ji me re peyvgehên helbestan saz bike 

Taku em li gel te 

Helbestan li wir bibêjin 

Û mirinê ji qalika wê ya tarî 

derxînin

Rêber Hebûn

