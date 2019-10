“Herêma Ewlehî” ya Tirkiyê ji bo Jenosîda kurd e

Dagirkirina Roavayê Kurdistanê projeya dîktator Erdogan, Trump û Putin e. Ev ji bo kurdan felaket, tofan û bela ye. Erdogan kopiya Hîtler e. Erdogan dijminê gelê kurd e û Hîtler jî dijminê Cihûdîyan bû. Trump destûr dide Tirkiyê ku ew ROAVA dagirbike; piştî rexneyên giran li Trump hatin kirin, wî “înkar” kir. Li gorî analîza Marcus Oscarsson Trump derewan dike û mirov nikare bawerîya xwe pê bîne. Marcus Oscarsson axaftina Trump mîna delîl û îspat nîşan dide û wî destûr daye Erdogan. Bi rastî min bixwe jî axaftina Trump guhdar kir û ez jî wekî analîza Marcus Oscarsson dihizrim. Li gorî Marcus Oscarsson Trump bi Tirkiyê lihev dike û bi kurdan re xîyanetê dike, bi vê biryarê ve leşkerên tirk derbasî ROAVA dibin. Bi derbasbûnê leşkerên tirk re leşkerên Sûriyê jî, derbasî Roavayê Kurdistanê dibin û li ser axa me bicîh dibin. Rûsya, îran û Tirkiye jî di derbara paşva girtine ava ROAVA de lihevkirine, bêyî ku xwedîyê axê beşdar bibe. Xwedî kî ne?

Xwedîyê axê kurd in. Tirkiyê dewleteke hovane, bêterbiye û ji terbiyeya demokrasîyê bêpar e. Tirkiye bi hemû bernayîyên nijadparêzî û kevneperestîyê ve dijî. Tiştên ku tirk li ROAVA dikin ji bo însaniyetê rêreşîyeke mezin e. Mentalîteya tirk nemirovahî bi xwe ye.

Ez dîsan vebigerim ser Trump. Lihevkirin û leyîstikek di navbera Trump û Erdogan de heye û divê kurd vê leyîstikê bibînin. Lihevkirina Amerîka, Rûsya û Tirkiyê jî diyar e. Trump dixwaze bi behsa ceza û sanksiyonên aborîya Tirkiyê bike da ku kurdan nerm bike û cîhanê bixepîne, lê di rastîya xwe de peymaneke dizî di navbera Trump û Erdogan de heye. Erdogan û Trump niha di tengasîyê de ne, ji ber ku niha Neteweyên Yekbûyî beşa lêkolînê, guman dikin ku leşkerên Tirkiye li dijî kurdan çekên kîmyayî bikar hanîne û ji lewre niha dest bi lêgerîn û lêkolînan kirine.

Ez tiştekî ji rojnamevanên Medyaya Kurdî tênagihîjim ji ber ku ew bi perspektîva Kurd li Roavayê Kurdistanê mêze nakin. Ew bi perspektîvên Tirkiye, Amerîka û Rûsyayî li Roavayê Kurdistanê mêze dikin. Jixwe di biryara agirbestê de Tirkiye û Amerîka (Erdogan, Trump) hebûn, xwedî (kurd) tune bûn. Mijara “Herêma ewlehî” plana maffîya bazirganîya Erdogan e. Heke Tirkiye demografiyê neguhêrîne, hingê agirbest û rawestandina şerî bêwate ye. Plana “Herêma Ewlehîyê” ya Tirkiyê li dijî kurdbûn û Kurdistanbûnê ye û herwisan jî, perspektîva Tirkiyê ye. Divê em kurd li dijî vê plana qirêj derbikevin. Partiyên Tirkiyê hemû di derbara pirsa kurd de dibin dengekî tirk û li dijî kurdan derdikevin. Yên ku piştevaniya Erdogan kirin li dıjî kurdan ev in: AKP – Partîya Dad û Pêşkeftinê; CHP – Partîya Gel a Komarî, MHP – Partîya Tevgera Neteweperest û ÎP – Partîya baş .

HDP – Partîya Demokratîk a gelan jî partîya Tirkiyê ye.

Dewleta tirk bi hevkarî û daxwazên Rûsya û Sûrîyê ve li hemberî Roavayê Kurdistanê hevkirin û bihevre bûn dengekî. Em ji dîrokê sûd werbigirin. “Herêma Ewlehî” ya Tirkiyê dihê wateya Jenosîda gelê kurd, qetlîam û komkujîyê. Ev komkujî mîna komkujîya ermenîyan a sala 1915an e. Di dagirkirina Roavayê Kurdistanê de rola Trump (Amerîka), Putin (Rûsya) û Ruhanî (îranê) heye. Erdogan dijminê gelê kurd e û Hîtler jî dijminê Cihûdîyan bû. Qedera Erdogan dişûbe ya Saddam. Erdogan dê bibe dijminê xwe yê herî dijwar. Xîyaneya hevbeş a Trump û Putin heye ji bo dagirkirina ROAVA. Beşar Eshat mîna “rovî” ye. Di peymaneya Erdogan (Tirkiye) û Trump de xuyaye ku Erdogan bi alîkariya “Maffîya Bazirganî” ya navdewletî destûrê ji Trump girtîye û bi destûra wî Tirkiye kete nav axa welatê me. Erdogan jenosîda gelê kurd pêkanî û bû sedemê kuştına sivîl, zarok û ciwanên me. Bi xîyaneta Trump Erdogan di “Herêma Ewlehî” yê de biserket ji ber ku Tirkiyê bi destûra Trump Roava dagir kir û wê kire bin kontrola Tirkiyê.

Çend dîtinên cuda:

Dr. Akademisyen Arzu Yilmaz: “Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê rêyeke nû ya şer bi Turkiyê re didin avakirin.

Prof. Dr. Osman Aytar: “êşên Roavayê Kurdistanê, him kurd û him dinya kirin yek, pir dilxweş im…”

Akademisyen, nivîskar û siyasetmendar Omar Sheikmous: “Erdogan Turkiyê dixwaze kurdan tune û qir bike…”

Prof. Pirjo Lahdenperä: ” Erjeng, felaket, ecêba reş, mercên ecêb û tehlûke ji bo kurdan…

Elisabeth Sandlund: ” Trump bi kurdan re xîyanetê kir. Xîyaneta Trump dê bibe sedemê têkçûna wî bi xwe…”

Doktoremend Maruf Yilmaz: şeytan di şalên Trump û tirkan de hene. Heke mirov tirk be, mirov ne mirov e. Heke swêdî be mirov “însan” e. Mafîya bazirganîya tirk (kirinûfirotin, ticaret) Kurdistan ji Trump kirî û da Tirkiyê…

Prof., nivîskarê Fransî Bernard Henri: ” Tirkiye daxwaza xwe bi Amerîka û Rûsya dabû pejirandin û bi hawayî li ROAVA dest bi operasyonan kir. Tirkiye bi xwestina Rûsya û Amerîkayê dikare biserbikeve.

Fîlozor, Prof. Bernard- Henrî Levy: ”Erdogan mirovkuj e.

“Cumhuriyetcî Senator” Eliot Engel: Erdogan ji hemû tawanên leşkerên Tirkiyê li ROAVA berspirsîyar e. Divê em helwesteke hevbeş bigirin da ku bikaribin Erdogan têkbibin.

Fîlozof, Prof. Dr Noam Chomsky: ” Erdogan kurdkujek e…”

Tomas Thorén (Lêkolîner): ”Erdoğan niha ji berê bêhtir desthilatdariyê li ba xwe kom dike.

Şimon Tisdall (lêkolîner): ”Erdogan dikare bibe destpêka dema tarîtiyê li Tirkiyê.

Lindsey Graham dibêje: Tiştê ku Trump ji kurdan re kir xîyanet bû.

Anligelîna Jolie: Kurd qahreman, mêrxas û neteweyeke mêvanperwer e.

Dîroknas Taner Akçam: Tirkiye dixwaze kurdan berbi qirkirin “imhakirinê” bibe û mîna ermenîyan bîne ser kurdan…

KURTASÎ

Sûntezkirina dîtinan:

1. Herêma Ewlehî” ya Tirkiyê dihê wateya Jenosîda gelê kurd, qetlîam û komkujîyê. Ev komkujî mîna komkujîya ermenîyan a sala 1915an e.

2. Qedera Erdogan wekî ya tîndarê xwînê Saddam e. Erdogan têkdiçe û xelaya wî di dilê wî de dimîne. Erdogan bixwe dawî li xelaya berfırekirina Tirkiyê tîne. Yê Erdogan terorîst û welatê wî ye.

3. Tirkiye bi tenê dimîne û dostên kurdan zêdetir dibin.

4. Amerîka û Rûsya bi hevre tevdigerin. Rûsya, Amerîka û Tirkkiye berê lihevkiribûn ji lewre Amerîka û Rusya di civîna Konseya ewlekarîya Neteweyên Yekbûyî de dengên xwe ji bo vetokirinê dan. Lê niha Amerîka ji hevkırına xwe nerazıye û li rastîyê vedigere.

5. Peymaneka di navbera Amerîka, Rûsya, Tirkiye û kurdan de jî dikare hebe. Lê peymana ku Tirkiye têde hebe, xapandin e, bi kurdan dileyizin. Bêdengî Amerîka û Rûsyayê jî, rastîya vê peymanê ye.

6. Amerîka naxwaze Tirkiye bikeve hembêza Rusyayê, lê herwisan jî Rusya jî naxwaze Tirkiye bikeve hembêza Amerîkayê.

7. Hesabên Amerîka û Rusya cuda ne û ew tenê berjewendîyên xwe dihizrin. “Etîk”, moral” û normên mirovahî li wan qimeta xwe bi qasî pênc qurişan…

8. Dewletên demokrat û nûjen ên mîna Fransa, Brîtanîya mezin, Elmanya, Polonya, Belçika, Swêd, Norwec, Danmark û dehan dewletên wisan nûjen piştevanên Roavayê Kurdistanê ne, lê dewletên dîktator û paşketî yên mîna Pakistan, Qatar, Acerbêcan… piştgırîya Tirkiyê dikin.

19-10.2019, Stockholm

Maruf Yilmaz

Lêkolîner, nivîskarê perwerdekar