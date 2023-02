Hêjmara miriyan bû 24 hezar û 617…!

Di erdheja Mereşê li 10 parêzgehan wêranî çêçêkir, hejmara mirî û birîndaran her ku diçe zêde dibe.

Alîkarê Serokomar Fuat Oktay diyar kir ku hejmara qurbaniyên erdhejên ku wek ‘felaketa sedsalê’ hatin binavkirin bû 24 hezar û 617 kes.

Alîkarê Serokomar Oktay di daxuyaniya xwe de wiha got: “Em ê xebatên xwe yên lêgerîn û rizgarkirinê bi hemû hêza xwe bidomînin, hemû hêviyên xwe zindî bihêlin. 32 hezar û 71 lehengên ku navê wan nehate zanîn xebatên xwe didomînin. Li gel hemû alavên xwe. Li gel kûçikên xwe yên perwerdekirî, ku di lêgerîn û rizgarkirinê de pir girîng in. Teknolojî li vir pir girîng e û em teknolojiyê bi tevahî dinirxînin. Lêbelê, nûçeyên xemgîn berdewam dikin. Xwişk û birayên me yên jiyana xwe ji dest dane her ku diçe zêde dibin. 24 hezar û 617 welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Xebatên teşhîskirin û definkirina birayên me yên jiyana xwe ji dest dane bi hemû leza xwe dewam dikin.

XEBATÊN LÊGERÎN Û RIZGARÎNÊ

Oktay, diyar kir ku li herêma felaketê piştgirî û xebat berdewam dikin û got, “Li herêmê desteka me ya derûnî dewam dike. Em bikaranîna wesayîtên hewayî û behrê didomînin. Hemû xebatên me bi 26 keştî, 70 balafir û 114 helîkopter, 45 balafirên bêmirov û 9 dron berdewam dikin. Daxwaza me ew e ku xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bi hûrgilî berdewam bikin û piştî temamkirina vê qonaxê xebatên rakirina kavla berdewam bikin.

Oktay der barê xebatan da agahî da û wiha got: “Li 10 parêzgehên ku ji ber erdhejê zirar dîtine ji ber kuştî û birîndarên avahiyên ku di erdhejê de hilweşiyan ji teref Wezareta Dadê ve buroyên lêkolîna sûcên erdhejê hatin avakirin. Di erdhejê de heta niha berpirsyariya 131 gumanbaran hatiye diyarkirin, ji wan 1 kes hatiye girtin û ji bo 113 gumanbar jî biryara binçavkirinê hatiye dayîn. Pêvajoya darazê ya pêwîst dê bi hûrgilî berdewam bike.”

Oktay got: “Heta ku xebatên lêgerîn û xilaskirinê dewam dikin, ji bo pêşîgirtina li şewba nexweşiyê tedbîrên pêwîst digirin. Xebatên me yên li ser sitargehê berdewam dikin. Xebatên me yên tehliyekirinê dewam dikin. Yên ku bi derfetên xwe derdikevin hene, yên ku bi sewqiyata balafiran a belaş derdikevin hene. Li navendên xwe yên valakirinê jî em ji kesên ku hewcedariya xwe ya bi stargehê tînin ziman, stargehê pêşkêş dikin. Niha 111 hezar û 500 kes ji navendên me yên tehliyeyê derketine. Bi seferên şîrketên balafiran zêdetirî 100 hezar kes hatine tehliyekirin. Di warê razanê de me jûrgehên xwe li îmkanan zêde kirin.”

Oktay destnîşan kir ku xebatên tesbîtkirina zirarê dewam dikin û ew dixwazin di demeke herî nêz da biçin cihên daîmî û wiha got: “Stûngeha demborî girîng e, lê daxwaza me ew e ku bi lez vegerin rewşa normalbûnê. Ji bo vê jî xebatên me yên tespîtkirina xisarê bi lez û bez dewam dikin. 6,000 personelên me xebatên tesbîtkirina zirarê didomînin. Hilweşandina avahiyên ku xetere ne, ku divê bên hilweşandin, ji bo pêşîgirtina li derketina xetereyên nû girîng e. Li avahiyên ku zirar nedîtine, girîng e ku cîhê demkî bi raporta niştecîh a hevalên destûr re were guheztin.