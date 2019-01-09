HDP li 41 cihê berbijêrên xwe eşkere kir

HDP li 41 cihê berbijêrên xwe eşkere kir

HDPê li henek cihan berbijêrên xwe yên şeredariya eşkere kir.

Cihên ku HDPê berbijêrên xwe eşkere kirîn:

Wan Şeredariya Mezin: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı

Wan/İpekyolu / Rêya Armûşê : Azim Yacan – Şehzade Kurt

Wan/ Artemêt : Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah

Wan/ Qelqelî : Dilan Ogrenci – Yakup Armaç

Wan/Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Denir

Wan/Elbak: Şengül Polat – Erkan Acar

Wan/ Xawesor: Rojbin Akdağ – Kemal Güler

Wan/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

Mêrdin ŞeredariyaMezin: Ahmet Türk-Figen Altındağ

Misêrbîn: Semire Nergiz – Ferhat Kut

Quser: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday

Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kiran

Qers: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi

Muş: Sibel Genç – Sırrı Sakık

Kop: Eylem Suruca – Adnan Topçu

Melezgir: Gülay Çelik – Erdal Çakar

Gimgim: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir

Batman: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir

Bitlis: Zekiye İlbasan – Faruk İşler

Tetwan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe

Heqarî/Gever: Remziye Yaşar – İrfan Sarı

Çelê: Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat

Şemzîna: Felem Aker – Sami Beşer

Agirî/Bazîd: Yıldız Acar- Cesim Çakçı

Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün

Meletye/Erxevan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,

Cizîr: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu

Silopî: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

Hêzex: Songül Erdem – Niyazi Çevrim

Findik: Ahmet İmre – Sevim İmre

Qileban: Selahattin Ürün – Feride Yaman

Diyarbekir/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Rêzan: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

Bingol/Kanireş:Evin Özen – Özkan Bingöl

Nerîna min :