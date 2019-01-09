HDP li 41 cihê berbijêrên xwe eşkere kir

HDPê li henek cihan berbijêrên xwe yên şeredariya eşkere kir.
Cihên ku HDPê berbijêrên xwe eşkere kirîn:
Wan Şeredariya Mezin: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
Wan/İpekyolu / Rêya Armûşê : Azim Yacan – Şehzade Kurt
Wan/ Artemêt : Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah
Wan/ Qelqelî : Dilan Ogrenci – Yakup Armaç
Wan/Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Denir
Wan/Elbak: Şengül Polat – Erkan Acar
Wan/ Xawesor: Rojbin Akdağ – Kemal Güler
Wan/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
Mêrdin ŞeredariyaMezin: Ahmet Türk-Figen Altındağ
Misêrbîn: Semire Nergiz – Ferhat Kut
Quser: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kiran
Qers: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
Muş: Sibel Genç – Sırrı Sakık
Kop: Eylem Suruca – Adnan Topçu
Melezgir: Gülay Çelik – Erdal Çakar
Gimgim: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir
Batman: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir
Bitlis: Zekiye İlbasan – Faruk İşler
Tetwan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe
Heqarî/Gever: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
Çelê: Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat
Şemzîna: Felem Aker – Sami Beşer
Agirî/Bazîd: Yıldız Acar- Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün
Meletye/Erxevan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,
Cizîr: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu
Silopî: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
Hêzex: Songül Erdem – Niyazi Çevrim
Findik: Ahmet İmre – Sevim İmre
Qileban: Selahattin Ürün – Feride Yaman
Diyarbekir/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Rêzan: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan
Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul
Bingol/Kanireş:Evin Özen – Özkan Bingöl
Nerîna min :