Reveberiya HDPê di derbarê bûyera li Stanbulê daxûyaniyek nivîskî belav kir. HDP di daxûyaniya xwe de dibêje:

“Ji ber teqîna îro ya li Kolana Îstiklalê ya Stenbolê ku heta niha bû sedema canjidestdana 6 welatî û birîndarbûna 53 welatiyên me, em gelek xemgîn in û êşa me giran e. Xem û êşa me mezin e. Em ji welatiyên me ku canê xwe ji dest dane rehmê û ji birîndaran re şîfayê dixwazin. Bila serê gelê me sax be.”