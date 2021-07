HDP di sêkojiyekî de asê ye

Hevseroka HDPê Pervin Buldan, di hevpeyvineka xwe de, li gel ajansa Mezopotamya de dibêje: Li Tirkiye ji bilî serokkomariya niha xwedî desthilat, kî vî welatî bi demokrasiyek baş rêvebibe dive HDP jî di nav de cihê xwe bigre. Eger em di desthilatê de cih negrin, dê gelê me ji me bipirse em denga didin we , yan jî hun dêbêjin dengê xwe bidin aliyekî, em jî dixwazin di rêveberiyê de nûnertiya me hebe. Em ji serî ve dibêjin ku, em ji bo rêveberiya vî welatî siyasetê dikin.

Piştî doza girtina HDPê hatî vekirin, rojane berpirsên HDPê daxûyaniyên cuda didin. Di rastiya xwe de girtina HDPê ne gelekî pirsek mezine. Ji ber ku gelek cara partiyên ku HDP berdewamiya wan e hatine girtin û heman partiyê bi navek din berdewam kiriye. Ev dozen girtina HDPê li gora konjuktora siyasî wek leyiztikek siyasî têxin rojevê. HDPê dewletê damezirand û dewlet digre. Evqas pirsek hesaniye. Lê pirs ewe ku HDP tu cara naxwaze rastiya xwe bibîne.

Herkes dizane ku HDP beşek ji PKKê ye. Hêdî nabe HDP û partî û dezgehên wek HDPê ku PKKê ve girêdayîne xwe û miletê Kurd jî bixabînin. HDP dibêje ku ew ne partiya Kurdaye, partiya gelan e. Ew partiyeka Tirkiyene û ji bo Tirkiyebûnê siyasetê dikin, lê siyasetek bê kesayet dikin, Li Tirkiye aliyên siyasî HDPê qebûl nakin, ne ku ji bo HDPê Kurd e qebûl nakin, ji bo girêdayê PKKê ye qebûl nakin. HDP çikas xwe wan ve dizelikîne jî, ew HDPê naxwazin. Car care hewldidin feydeyekî ji potansiyela HDPê bibînin û hinek hevkariyên nehinî ji Raya Giştê veşarti bikin. Wek di hilbijartinên şeredariyan de kirîn.

PKK/HDP dive biryarekî bide. Yan tu li çiya şer diki û yan jî tu biryara devjêberdana çekan didî û qada siyasetê de wek partiyek legal siyasetê dikî. Herdu bi hevre nabin û ev dibe sedem ku di kesayeta we de, ji evîniya we ya Tirkiyebînê kurd roj bi roj ji kesayeta xwe ya neteweparêz dûr dikevin.

HDP siyaseta ku rêve dibe xwe dixapîne. Eger PKK tunebe HDP ne tişteke û çar denga jî nastine. Niha taybetî piştî behsa girtina HDPê tê kirin , qonaxek nû ji bo HDPê destpê dike. Kesên îro ideologên HDPê ne Tirkin û çepên netewîyên Tirkin. Dema HDP hewldide ber bi kurdeyatiyê ve herê, ev çepên netewî hefsarê HDPê dikşînin wan disekinînin.

Buldan dibêje ku, ji bilî Erdogan emê herkesê ku, Tirkiye demokrasiyek baş reve bibê re hevkariyê bikin. Ev gotara hanê li gora dilê çepên Kemalistên Tik e. Lê gelo eger sibehî Îmralî berê HDPê bide AK partiyê, dê Buldan çi bike? Wê tifa xwe bialise.. Nikare yek gotinekî bike.

HDPê niha sêkojiyekî de digere… Çepên Tirk ku di nava HDPê de desthilatin, Qendil û Îmralî….

16.7.2021

