Hatina Papa ji bo Hewlêrê peyamek gelek girîng e

Berpirsekî Kildaniyên Hewlêrê dibêje, serdana Papayê Vatîkan bo Hewlêrê peyamek e bo cîhanê ku Herêma Kurdistanê gelekî xizmeta mesîhiyan kiriye.

Roja 5ê Adarê Papayê Vatîkanê Papa Fransîs serdana Iraqê dike. Li gorî bernameya serdanê, Papa dê roja 7 Adarê jî serdana Hewlêrê bike û li Hewlêrê li nav bi hezaran kes de nimêjeka ayînî bike.

Li ser girîngiya serdana Papa bo Kurdistanê, serokê usqifiya Kilidaniyan li Hewlêrê, Metran Beşar Werde ji BasNewsê re got, serdana Papa bo Kurdistanê dê bibe sebeba wê yekê ku mêvandostî û pêkvejiyana aştiyane li Kurdistanê, bala hemû cîhanê bikşîne.

Metran Beşar Werde her wiha got, peyameka Papa bo Iraqê heye, ew jî ew e ku “em hemû bira ne”. Dema mirov li bernameya serdana wî dinêre, dibîne ku tenê bo mesîhiyan nayê, çimkî serdana hinek cihan dike ku li wan deran mesîhî najîn. Ev jî bo wê yekê ku ji her kesî re bêje “em birayên hev in”.

Metran Beşar Werde

Wî mezinê mesîhî da xuyakirin jî, hatina Papa bo Hewlêrê vê peyamê dide cîhanê ku Herêma Kurdistanê gelekî xizmeta mesîhiyan kiriye û Kurdistan warê pêkvejiyana aştiyane ya gelan û ayînan e.

Bi gotina Metran Beşar Werde, wan ji ber vîrusa Koronayê hejmara kesên ku dixwastin beşdarî nimêja Papa bikin, ji 40 hezar kesî daxistine 10 hezar kesî. Kesên ku beşdar dibin jî dê şîretên tenduristiyê bicîh bînin paşê beşdar bibin. Bê guman di warê ewlehiyê de jî tedbîrên pêwîst hatine girtin.