Han: Kemalîzm dijminê qewmê xwe ye û cehşîtiye

Nivîskarê Kurd Zeynel Abidîn Han li rûpela xwe ya facebookê de bi kurtî Kemalîzmê dide nasandin.

Han dibêje: Yên Kurdistan dagir û parçe kirî, kemalîst, bees û safevîst in. Her Kurd maf heye dijî van bîrdoziyên dagirkeriyê bin. Dîsa her Kurdên dilsoz maf heye ku Kurdên ku van bîrdoziyên dagirkeriyê diparêzin û xizmeta wan de dixebitin re bibêje cehş. Û her Kurdek xwedî şeref maf heye ji bo avakirina Kurdistan li dij van bîrdoziyên dagirkeriyê şerê bîrdoziya netewa xwe bide û heta serxwebûna Kurdistanê jî dev ji vî şerî bernede.

Her wiha Nivîskarê Kurd dibêje: Ji ber ku kemalîzm, beasîzm û safevîzm resen ji bo dewletnebûna miletê Kurd hatine tanzím kirin. Her Kurdek ku di xizmeta van bîrdoziyan de otomatik dijminê qewmê xwe ye û cehş e.