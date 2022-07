Hadar Barzanî: Hate piştrastkirin ku cenaze Barzaniyan in, ji bo vegerê amade ne

Parêzerê Barzanî ragihand, tê çaverêkirin di rojên bê de termên 100 Barzanî radestî Herêma Kurdistanê bên kirin.

Parêzerê Barzanî li Dadgeha Cezayên Giran a Iraqê Hedar Barzanî ji malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) re ragihand: “Li çolên Semawa Erebistana Siûdî termê 100 Barzanîyên jenosîd hatine dîtin. Berî 2 mehan ji aliyê Rêveberê Giştî yê Gorrên Komî yên Iraqê ve derbarê hebûna goreke komî ya Barzanîyan de hatim agahdarkirin.

Serokê Herêma Kurdistanê her wiha got: “Hikûmeta Herêma Kurdistanê dest bi amadekariyên veguhestina termên Barzanîyan ji Bexdayê bo Herêma Kurdistanê kiriye û roja 31ê Mijdarê bi merasîmeke hêja dê ji Hewlêrê bo Barzan were şandin û li goristana Barzanî were veşartin.

Barzanî got: “Niha termên han li Bexdayê di pişkinîna pizîşkî ya dadwerî de ne û hemû rêkarên yasayî û zanistî temam bûne û amadene vegerin.”