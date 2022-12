Gerek pirsgirêkên deriyê Xabûr bêne çareserkirin!

Serokê Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekirê (DTSO) Mehmet Kaya di derbarê pirsgirêkên li Deriyê Sînor ê Xabûrê rûdidin daxuyanî da. Kaya diyar kir ku karsaz 2 rojan li Deriyê Sînor ê Xabûrê ku deriyê sînor ê herî girîng ê Tirkiyeyê yê ji bo Rojhilata Navîn tê vekirin û yek ji girîngtirîn nuqteyên derbasbûnê yên zincîra dabînkirinê ye ku ji Ewropayê ber bi Rojhilata Navîn va dirêj dibe,Gelek kes di di wesayîtên xwe da 2 rojan disekinin. Ev yek bandor li potansiyela karsaziyê dike.

Serokê DTSO Kaya di daxuyaniya xwe ya ku bala rayedaran dixwaze bala rayadaran bikşînê de got “Deriyê Sînor ê Xabûrê ku ji ber cihê xwe yê stratejîk di bazirganiya derve ya welatê me de arikariyek mezin li aboriya welat dike, gihiştiye asteke ku hêdî bi tena xwe têrê nake. Êdî pêwîstiyan peyda dike.

Hevdem digel zêdebûna potansiyela bazirganiyê, ji bilî wesayitên veguheztinê yên wekî kamyon û balhilgirên mezin, qerara karsazên ku ji bo mebestên bazirganî bi wesayitên xwe yên taybet ketin û derketina welatê me jî zêde dibe. Lê zêde bibe jî qadên xizmetguzariyê û yekîneyên îdarî yên li ber derî têra hewcehiyan nakin. Bi taybetî karsazên ku dixwazin bi wesayîtên taybet têkevin û derkevin 2 rojan di wesayîtên xwe de radizin û li benda dora xwe ne, kamyonên ku kevir, ax û berhemên pîşesazî hildigirin carinan jî hefteyekê li ber derî dimînin.”

Mehmet Kaya

Kaya, anî ziman ku di salên dawî de deriyê sînor ê Xabûrê di warê tûrîzma tenduristiyê de girîngiyeke mezin bi dest xistiye û got, “Li herêma me hejmara kesên ku dixwazin ji nexweşxaneyên dewletê, zanîngeh û yên sektora taybet xizmetên dermankirinê werbigirin roj bi roj zêde dibe. Girîngiyek jiyanî ye ku prosedurên gumrikê yên nexweş û xizmên wan ên ku di çarçoveya tûrîzma tenduristiyê de dikevin û derdikevin dirêjtir bibin.

Kaya destnîşan kir ku Iraq welatê 4emîn e ku Tirkiye herî zêde îxracata wê dike û wiha got: “Ji bo bazirganiya me ya niha ya bi Iraqê re geş bibe divê kêmasiyên îdarî û kêmasiyên rêxistinî yên li Deriyê Sînor ê Xabûrê di zûtirîn demê de bên rakirin. Li gel platformên kontrol û kontrolê yên heyî, divê kapasîteyên binesaziya fizîkî û avahîsaziyên wekî embar û odeyên bendewariyê werin zêdekirin û dema bendewariyê were kurt kirin. Divê kapasîteya çavkaniyên mirovî ku aktorên herî girîng ên pêvajoya veguherînê ne, bi lezgînî bên zêdekirin.