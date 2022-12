Pîre: YNK û PDK dê hefteya bê bicivin

Endamê Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) daxêyakirin ku; “Rageşiya di navbera Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) û Partiya Gelê Kurdistanê (PDK) de kêm dibe û biryar e hefteya bê bicivin. “Proje li Silêmaniyê namîne û emê bi hevpeymanên xwe yên li Herêma Kurdistanê re gotûbêjan bikin ji bo ku ji Zaxo heta Xaneqînê derbas bibin.

Endamê Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) Saadî Ehmed Pîre îro Duşemê ragihand ku kêşeyên di navbera YNK û PDKê de ber bi kêmbûnê ve diçe û biryare heftiya bê her du alî bicivin, lê dem û cihê civînê Hevdîtin hêj nehatiye diyarkirin.”

Pîra her wiha got: “Tîma hevbeş a YNK û PDKê amadekariya civîneke fermî di navbera wan de dike, ku heta niha ne diyar e ku civîn dê di navbera her du serkirdeyên partiyan de be yan li ser asta mekteba siyasî.

“Carna YNK destêwerdanê di karûbarên navxwe yên YNKê de dike û pirsgirêkan li gorî du pîvanan dinirxîne. Carekê qatilekî pêş dixe û li kujerekî digere ku navê YNKê xirab bike.” ev diyardeyên di navbera her du hêzên sereke yên di rêveberiyê de dê bandorek neyînî bike.”

“Pêwîste rewşa darayî ya Silêmaniyê û dorpêça li ser wê were lêkolînkirin û mafê xelkê heye ku bizane kî berpirsê wê dorpêçê ye û divê çareseriyek were dîtin. “Hemû kesên ku şerê navxweyî dîtine û heram dîtine, di navbera YNK û PDK’ê de pirsgirêkeke mezin nabînin, lê eger kesek xewna şerekî navxweyî bibîne, hewl dide ku tiştan mezintir bike.

Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) Bafel Talebanî şeva 23-12-2-ê fermana girtina çend klûbên şevê da Serokê YNKê biryar da ku hemû xizmetguzariyên pêwîst bo peravê Serçnar dabîn bike û jîngeheke xweş ji bo malbatan dabîn bike. ”

“Gelek kes di van demên dawî de gazinan li ser belavbûna malên qumarê li Silêmaniyê dikin, ku bûne sedema wê yekê ku gelek ciwan bûne narkotîk û malbatên xwe îflas bikin. ”

Wî got: “Hem ji mizgeft û mela û hem jî di medya û medyaya civakî de xelk bi awayên cuda gazincan dikin û pêwîst bû lêkolîn bê kirin da ku êdî ev diyarde bibe sedema têkdana nîzama civakî.

Li gorî Saadî Ehmed Pîra, “Proje bi vê yekê namîne û ji holê rakirina xizaniyê, başkirina debara xwendekaran û peydakirina derfetên kar, ku ne tenê ji bo Silêmaniyê ne, divê bên çareserkirin û çareserkirin.”