Çîroka GERDOYÊ COTARÎ Û TEYRÊ BAZ

Zeynelabidin Zinar

Dibêjin, li gundekî zilamek bi navê Gerdo hebûye. Rojekê çûye zeviya xwe û cot kiriye.

Di wê demê de teyrekî baz hatiye

li ser nîrê wî kumişiye û bîstikek şûnde çûye.

Gerdo ketiye nava tavilan û tirsiyaye. Piştre çûye gundê Termosê ba falzanekî, da bizanibe ka bo çi ew Teyrê Baz hatiye ser nîrê wî yê li ser stuyê gayên cot rûniştiye.

Li perê gundê Termosê keçek li Gerdo rast hatiye û Gerdo pirsa mala falzanî jê kiriye. Keçê dema sedemê çûna Gerdo ya mala filzanî pirsiye, Gerdo mesela xwe û Teyrê baz gotiye wê. Piştre Keçikê gotiye Gerdo:

. Here qurbanekê bide û piştre were min ji xwe re bixwaze. Dema em bizewicin, wê kurek ji me re çêbibe. Em ê navê wî deynin Mendo.

Dema kurê me Mendo mezin bibe, wê bibe paşayê vî welatî.

Ew gotina keçikê ketiye serê Gerdo.

Hema ji wirê Gerdo rast çûye mala bavê keçikê û wê ji xwe re xwestiye. Bav jî nanatî nekiriye û keça xwe daye Gerdoyî. Pişt bicihanîna urf û edetên herêmê, dawet çêkirine û herdu zewicîne.

Piştî neh meh, neh roj û neh saetan keçik welidiye û kurekî aniye diyayê. Pîrik navika lêwik birriye û Gerdo ew çermilaq biriye li nava zeviya xwe binax kiriye. Jixwe nav berê hazir bûye û danîne Mendo.

Mendo hin bi hin mezin bûye, lê pirî ku zîrek û tîjîfehm bû, kesî di zanînê de pê re serî derexistiye.

Dema Mendo bûye çardesalî, dê û bav Mendoyê xwe zewicandine. Demekurtek şûnde kurek ji Mendo re jî çêbûye û navê wî danîne Midas.

Rojekê Paşayê welêt miriye û kes ji dola wî jî nebûye ku li şûna wî bibe paşa.

Rîspiyên bajêr civîn kirine ka wê kî bikin paşayê welêt.

Ji ber zîrektî û çelengiya Mendoyî, Civata Rîspiyan biryar daye ku Mendo bibe Paşayê welêt.

Mendo çûye li ser textê paşatiyê rûniştiye û berbihêltiya welatê xwe kiriye. Ji aliyekî ve welêt dike mîna behiştê, ji aliyê din ve jî, ciwanên welatê xwe bi xwendin perwerde kirine û aboriya wan jî, ji aliyê xiznê daye kirin.

Mendo Paşa kal bûye û rojekê ha ku dîtine miriye, kurê wî Midas jî li şûna wî bûye Paşa.

Êdî ha wisa paşatî ji dola Mendo berdewam bûye.

Piştî Midas, kurê wî Daryus bûye paşa. Lê Skenderê Makedonê dema hatiye herêmê û Kurdistanê vegirtiye, dawî li paşatiya wê malbatê jî hatiye.

(Skeletê vê çîrok ji ber vîdeoyeke rêzdar Mamed Coimo hatiye wergirtin- Spas kek Mamde.)

17/ 02/ 2021