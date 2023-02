Felaketek siyasî

Li navenda karesata erdhejê: Kurdistan. Herêmeke ku ji aliyê avahîsaziyê ve dezavantaj e. Çima asta wêrankirinê bi siyaseta dij-Kurd ve girêdayî ye.

Siyaset bobelatên xwezayî ferq nake. Ev nayê wê wateyê ku ew ne bûyerên siyasî ne. Ji ber ku zirara madî û derûnî ya ku digihêje gelên wan ji rastiya siyasî ya dewletekê pêk tê. Li Tirkiyê ev yek di esasê xwe de berjewendperestû dij-Kurd e. Hikûmeta AKP’ê bi dehê salan e ku armancên aborî û qezenca nepotîk bi şer, wêrankirin û ji bi avakirina herêmên niştecihbûna Kurdan ve girê dide. Ev yek dîsa di ronahiya erdhejên ku li Kurdistanê û herêmên din ên Tirkiye û Sûriyê pêk hatine, tê nîşandan.

Şeva Sêşemê, berdevkê saziya kontrolkirina karesatê ya dewletê Afad got ku rizgarkirin li her derê dest pê kiriye. Vîdyoyên ku ji hêla kesên bandor li ser medyaya civakî ve hatin parve kirin, berevajîyê nîşan didin. Mirovên li bajarên wêranbûyî yên mîna Hatay, Adiyaman, Elbîstan gotin ku ew bi serê xwe ne – bajarên ku nifûsa wan bi giranî Kurd-Elewî an Ereb in-. Wek mînak di vîdeoyekê de jinek ji Elbistanê got: “Dewlet çû, em hemû bi tenê ne.” Dewleta Tirk a ku li Başûr-Rojhilatê Kurdistanê bi hemû xalên xwe yên kontrolê, helîkopter û wesayitên xwe yên leşkerî tevdigere, piştî erdhejê 35 saetan ji nedîtî ve hat. Hêzên çekdar pir dereng hatin seferberkirin, û parastina sivîl pir dirêj ajot. Navenda Şêwirmendiya Dewletê ya Yimer ji bo Biyaniyan ji bo kesên ku ji erdhejê ziyan dîtine bi heft zimanan alîkariya wergerê kir. Tenê ne ji bo zimanê Kurdî. Rêvebiriyek şaş û siyasî ye.

Siyaseta dewleta Tirk a antî-Kurd û neolîberal, bi hişyariyên pisporan re tê dîtin. Bi mehan e ku haya wan ji xetereya erdhejeke dijwar hebû û ji bo parastina gel li Çewlik, Elezîz, Meletî, Adiyaman û Mereşê projeyeke berfireh pêşkêşî rayedarên berpirsyar kirin. Buroya Plansaziya Dewletê ya Wezareta Pêşketinê (DPT) û Enstîtuya Lêkolînên Zanist û Teknolojiyê ya Tirkiyê (Tûbîtak) red kirin. Siyasetmedar û dewletê guh neda hişyariyan û bê deng li benda felaketa ku wê li herêmên Elewî û Kurd lê dijîn biqewime, bûn.

Piştî ku di sala 2016’an de bajarên Kurdan ên li Başûr-Rojhilatê Tirkiyê di operasyonên leşkerî de hatin wêrankirin, hikûmeta AKP’ê ji bo gelê Kurd ên ji cih û warên xwe bûne û bê mal bûn, malên nû ava kir. Teşwîq bi deynên erzan hatin afirandin da ku biçin nav avahiyên nû yên bilind ên li der û dorê. Piraniya avahiyên niştecihbûnê yên ku niha li Kurdistanê hilweşiyane, bi navê Tokî ne. Toki kurtenivîsa desthilatdariya xaniyan a li Tirkiyê ye. Her çend bi fermî dezgehek giştî ye jî, Toki di esasê xwe de bûye dezgehek mezin û taybet ku firotina erd û avahiyan ji şîrketên taybet re bi rêve dibe.

Dema hikûmet pesnê xwe dide ku li herêma Kurdî sermayeguzarî kiriye, lê ev binesaziyên pir ne ewle ne ku niha bûne nirxê jiyana mirovan. Dewleta Tirk bi dildarî ev yek qebûl kir. Di çarçoveya karesatên xwezayî de, nivîskar û rexnegirê Kanadayî yê kapîtalîzmê Naomi Klein behsa “dema şokê” dike ku ji aliyê polîtîkayên aborî yên neolîberal ve tê bikaranîn. Ji bo Klein, di van kêliyan de dewlet wekî vegerandina nîzamê tevdigere, lê di heman demê de polîtîkayên ku xizmeta berjewendiyên xwe dike, pêk tîne. Dewleta Tirk jî li herêmên Kurdan dinêre.

Rojnameya Alman Zeit-Online