Receb Tayib Erdogan serokkomarê Tirkiye di civînekê de li Enqere axavtinek kir û da xûyakirin ku Tirkiye hevjina Bexdadî jî girtine û di dest wan de ye.

Di vê derbarê de Erdogan got ku Bexdadî xwe di tunelekî de teqandiye, ev yek gelek bi karanîn hiştin ku gelekî deng vede. Me jî di axa Suriye de xweşka Bexdadî û zavayê wî girt lê me gelek nekir qelebalik.

Herweha Erdogan got: Ez cara ewil dibêjim, me hevjîna Bexdadî jî girtiye û niha di destê me de ye.Tekoşîna me berdewam dike.