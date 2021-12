Erdogan hewara xwe gihand civata Cihû…

Serokkomarê Tirkiye Tayib Erdogan li gel Tifaqa Hahamên li welatên Misilman û endamên civata Cihûyan li Tirkiye civînek li darxist.Erdogan di civînê de got: Diyaloga me li gel Îsrail gelekî girînge, diyaloga me li gel serokkomarê Îsrail Herzong û serokwezîr Bennett pêwendiyên me pêşvetir dibe.

Di civînê de Erdogan hinek peyamên nû dan û got: Çareseriya pirsgirêka Filistiniya ji bo ewlehiya Îsrail jî gelekî girînge. Eger di vê pirsê de hinek dîtinên me û Îsrail ne wek hevbin jî ,lê pewendiyên me yên bazirganî, geştîyarî û xalên din de gelekî başin û pêşve diçin.

Tê zanîn ku Erdogan di derbarê hukumeta Îsrail û siyaseta Îsrail ya herêmê de gelek cara tundî axavtin kirine û heta radeyekî Îdewleta Îsrail wek dewleteka terorist ragihandiye. Lê dixweyê di van demên dawî de Erdogan mecbûr maye hewara xwe bighîne dezgehên Cûhî yên navnetewî da ku pêwendiyan li gel Îsrail baştir bike.

Ji xwe tu cara Tirkiye bazirganiya xwe di warek hesas de li gel Îsrail têknebirîye. Yanî Erdogan di derbarê pêwendiyên Tirkiye û Îsrail de paşve gav tavêje.