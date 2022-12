Emê li ser sinorê xwe xeta ewlehiyê ya 30 kîlometreyî temam bikin

Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, “Em ê 30 kîlometroya ewlehiyê ya ku li ser sînorên xwe yên başûr temam bikin, êrîş wê tu carî me ji biryardariya me dûr nexin.”.

Erdogan çû Rihayê ji bo beşdarî merasima vekirina hinek projeyan de bike. Di merasimê de Erdogan axavtinek kir.

Beşek ji axavtina Erdogan:

Piştî navbereke bi qasî 3,5 salan, ez careke din bi hest, hesret û evîna xwe ya herî ji dil we silav dikim. Me bêriya Rihayê kiriye. Dibînim Rihayê jî bêriya me kiriye. Hunermendê me yê mezin ê Rihayê Îbrahîm Tatlises çi dibêje? “Çima gava ez te dibînim zimanê min diqelişe, dema te dibînim gul di destê min de ziwa dibe. Bêdeng nemîne dilê min, tu ji min re bêje, were dilê min, tu bêje. Evîna min ji evîna min re, xemgîniya min ji evîndarê min re…” Em îro hatine ku derdê xwe ji we re bêjin û şahiya xwe bi we re parve bikin.

Heger tu qels bî, dê gelek kesên ku ji derewa tevdigerin û tevlihev dikin hebin. Hûn yên ku şerê wekaletê dikin dibînin. Ew li dijî parastina sînorên Tirkiyê ne. Li vê erdnîgariyê xema wan ne kurd, ereb, tirk e. Derdê wan tenê berjewendiyên wan ên siyasî û aborî ne. Tirkiye êdî ne Tirkiyeya berê ye.

Balkêşe tevlîbûna we li vir gelek zêdeye, min jimara fermî ji polîsan girt, niha li vê meydanê 110 hezar kes hene. Ev girîng e. Li vir yek ji lokomotîfên herî girîng ên Tirkiyeyê Rihaye. Niha em ji Rihayê dengekî wisa bidin ku yên ku dixwazin zincîekî li dora me bipêçin bêhêvî bibin.

Tirkiye êdî ne Tirkiyeya berê ye. Tirkiye êdî ne ew Tirkiyeya berê ye. Îro Tirkiyeyek heye ku vîzyona xwe ya siyasî, aborî û leşkerî diyar dike, bi îradeya xwe pêşketinên demokrasî û pêşketinê pêk tîne û li herêmê û cîhanê xwedî gotin e.

Tirkiyeya ku di van 20 salên borî de bi xebat û xizmetên sedsalî zirarên xwe telafî kir, binesaziya xwe ava kir û bi xwe bawer bû, niha biryarên xwe dide û bi hêza xwe serkeftinên xwe pêk tîne. Di demekê de ku dinya di nav gelek qeyranan de ye, ji nexweşiyan bigire heya şeran, me ne tenê hêza binesaziya xwe îsbat kir, di heman demê de me kir ku hêza me ya avakirina Sedsalê ji hêla her kesî ve, dost û dijmin, were pejirandin.

Em potansiyela welatê xwe di her warî de ji hilberînê heta dîplomasiyê di asta herî bilind de nas dikin. Yên ku beriya niha bi armancên me dikenîna, neçar in ku wêneyê heyî qebûl bikin. Bi hêviya ku di sala 2023an de em ê deriyên serdemeke nû vekin û Tirkiyê bigihînin lûtkeya lîga cîhanî.

Em wek Tirkiye birayên xwe yêndi derbarê Sûriyeyê bi heman hesasiyetê diparêzin.

Niha ez çar tiştan dibêjim; aborî, dîplomasî, têkoşîna li dijî terorê, me dilê xwe ji birayên xwe yên penaber re vekir. Em hem Ensar û hem jî Muhaciran nas dikin. Di vê yekê de ti tawîzên me nînin.

Dibe ku birêz Kemal nizanibe, lê em dizanin. Ew ne ji Ensar û ne jî ji Muhacirî fam dike. Pêxemberê me Muhacir bû, ne wisa? Niha wek ummeta wî em Muhaciran nas dikin. Kurd, Ereb û Tirkmenên Sûriyê birayên me ne.

Qeyranek cêhanî destda û bandora xwe li welatê me jî kir. Nehêlin ev yek we ber bi bêhêvîbûnê ve bibe…