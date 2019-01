Em piştgirîyeke xurt didin berbijêrên serbixwe yên Kurdistanî

Rêxistina li derveyî welat a PSKê û rêxistina PAK-Ewrûpayê, li Almanya, bajarê

Duisburgê civiyan. Nûnerên PSKê yê li derveyî welat, bi endamên meclîsa PAKê re

civêneke dostane çêkirin.

Rêxistina PAKê ya Ewrûpa û PSKê bi hev re biryara hevkariyê dane û protoklek îmze

kirine. Di protokola hevkariyê de her du rêxistin diyar dikin ku wek PAK û PSK

rêxistinên li derveyî welat, li ser kar û xebatên muşterek hevkariyeke dilsozane didin

ber xwe. Partîyên me, li welat biryara hevkarîyê dane û ji bo vê armancê platforma

Tifaqa Welatperwer û Demokrat ava kirine. Lewra gava pêşî ya xebata me ya hevbeş wê

hilbijartinên herêmî bin. Bêşik hevkarîya me, wê piştî hilbijartinên herêmî jî berdewam

bike.

Her weha rêxistinên PSK û PAKê li derveyî welat bang li hemû welatperwerên

Kurdistanî dikin ku di kampanya hilbijartinên herêmî de, mil bidin xebata piştgiriya

berbijêrên serbixwe yên Tifaqa Welatperwer û Demokrat.

Meclîsa PAK û PSKê li derveyî welat di van du mehên pêş me de, ji bo piştgiriya Tifaqa

Welatperwer û Demokrat, li hemû Ewrûpayê kampanyeke xurt daye ber xwe. Wê

civînên agahdarî, şevên piştgirîyê pêk bînin. Wê serlêdana Kurdên welatperwer û

Kurdistanîyan li bajarên ewrûpayê bikin.

Meclîsa Ewrûpa ya PAKê

Meclîsa Derveyê Welat ya PSKê