Du partiyên din daxwaza tevlîvbûna yekrêziya Kurda dikin

Danûstandinên ENKSê û PYNKê li Rojvayê Kurdistanê berdewam dikin, lê herdu partiyên Pêşverû û el-Wehdê ne di nav de ne. Ew her du partî naxwazin di çarçoveya ENKSê yan PYNKê de beşdarî Lêvegera Bilind bibin û dixwazin weke aliyê sêyem beşdar bibin. ENKSê dibêje, Pêşverû dikare bi rêya ENKSê û el-Wehde jî bi rêya PYNKê tevlî Lêvegera Bilind ya Kurdî bibin. PYD ku partiya sereye ya PYNKê ye dibêje, wê pêşniyar kiriye ku aliyê sêyem hebe, lê ENKS ev yek qebûl nekiriye.

Lihevkirinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ber bi encamên erênî ve diçin û dan û standinên di navbera Partiyên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdî (PYNK) û Encumana Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê (ENKS) bêyî partiya Pêşverû û El-Wehdê berdewamin.

Li gora nûçeya Tora medya Rûdawê, herdu partiyên ku ne di nav diyalogê de ne, naxwazin tevlî koma PYNK û ENKSî bibin, nebeşdarbûna xwe di Lêvegerê de jî bi navê parvekirin û ne xizmeta gelê kurd bi nav dikin.

Endamê Polîtboruya Pêşverû, Hesen Cengo dibêje: “Piştî Hevalê Partî Serdana me kirin, me ji wan xwest ku ew rêjeya 20 ji % bibe cihê me ji bo dan û standinan, lê ew yek bicih nebû, em daxwaz ji aliyên garantor dikin ku ji Amerîkiyan û Fermandarê HSDê pêk tê, daku çareyekê bibînin û ev diyalog nebe cihê parvekirinê.”

Encumana Niştimanî kurdî helwesta xwe weku herdem nîşan dide, û ev diyalog di nava du aliyan dibînin û hewce nabînin ku xêza sêyem hebe, tenê bijarekê didin pêşiya wan partiyên ne di nav diyalokê.

Serokê Encûmana Xwecihî ya ENKSê Muhsin Tahir jî ragihand: “Me gavên baş avêtin û me Lêvegera Kurdî ya Bilind bi encam kir, em dibînin ku partiya El – Wehdê têkîliyên wê bi Rêveberiya Xweser re heye û ew dikare beşdarî koma PYNKê bibe, ji bo Pêşverû jî ew dikarin tevlî me bibin.”

PYD ku partiya sereke ya di nava PYNK de ye, beriya destpêka qonaxa duyem û sêyem ji dan û standinên kurdî, bijardeya xêza sêyem pêşkêş kir ku dê 20% ji lêvegerê nûnertiya wan partiyan be, lê bû cihê nakokiyan û ew ji bo ku diyalog berdewam be pêk nehat.

Berdevka PYDê, Sema Begdaş têkildarî vê mijarê ji Rûdawê re got: “Me got bila aliyê sêyem hebe, ne di nav ENKS e û Ne di nav PYNK e de be, lê biraderên ENKS e ew yek pesend nekirin, me jî ji bo diyalok birêve here me bi rêjeya 40 ji % ji bo her aliyekî erêkir û ji bo aliyên Dinê jî 10 ji % hat erê kir.”

Li Rojavayê Kurdistanê, Fransî, Amerîkî û HSD ji nêzî salekê ve fişarê li ser aliyên kurdî dikin, daku rêveberiyek hevbeş ava bikin, gefên Tirkiyê qels bikin û tevlî biryara siyasî ya Surî bibin.