Du milyon xwendekar dê îsal li başûrê Kurdistanê 7,000 dibistanan dedest xwendinê bikin.

Li başûrê Kurdistanê nêzîkî du milyon xwendekar di dibistanên de hene, ku ji wan nêzîkî 150,000 li dibistanên Kurdî yên li deverên nakok in.
Ehmed Germiyanî, serokê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistanê, roja Pêncşemê ji RUDAW re got: “Salane nêzîkî 1.8 milyon xwendekar li Herêma Kurdistanê dixwînin, lê Wezareta Perwerdehiyê daneyên rast ên îsal eşkere nekiriye.”
Wî got: “Li Herêma Kurdistanê nêzîkî 6,000 dibistan hene, ji sedî 57ê wan li parêzgehên Hewler û Duhokê û ji sedî 43 jî li parêzgehên Silêmanî û Helebçeyê ne.”
Ji bilî perwerdehiya rêveberiyên xweser ên Germian û Raperînê, zêdetirî 400,000 xwendekar li 1,410 dibistanên parêzgeha Silêmaniyê dixwînin.
Rêveberê Giştî yê Perwerdehiya Silêmaniyê Nejad Abdullah ji RUDAW re got: “Heta 8ê Mijdarê, 26,988 xwendekar li dibistanên seretayî û baxçeyê zarokan qeyd bûne. Îsal, zêdetirî 417 hezar û 345 xwendekar dê li herêma me bixwînin, 98.000 xwendekar li 300 dibistanên rêveberiya Raperînê dixwînin,”
Li gorî Daîreya Perwerdehiyê ya Duhokê, li parêzgehê 1,470 dibistan hene ku zêdetirî 400,000 xwendekar lê dixwînin.
Perwerdehiya Kurdî li deverên nakok
Kamran Elî, rêveberê daîreya perwerdehiya Kurdî li Kerkukê, ji RUDAW re got.”Zêdetirî 100,000 xwendekar dê di sala nû ya akademîk de li Kerkukê zimanê Kurdî bixwînin,”
Wî got ku li Kerkukê 557 dibistanên Kurdî hene ku zêdetirî 8,500 mamoste lê dixebitin.
Meysar Hacî, rêveberê perwerdehiya Sincarê (kurdî) li parêzgeha Duhokê, ji RUDAW re got.”Zêdetirî 26,000 xwendekar dê di sala nû ya akademîk de zimanê Kurdî bixwînin,”
Heta niha zêdetirî 700 xwendekar ji bo pola yekem a perwerdehiya Kurdî li Şingalê qeyd bûne.
“Li herêma me 105 dibistan hene, piraniya wan du şewit in û sê dibistanên me hene,”
Li Şingalê, 2,780 mamoste û karmend pêvajoya perwerdehiya Kurdî dimeşînin.
Li navçeya Xaneqînê jî beşek Kurdî heye. Li gorî perwerdehiya Kurdî li Xaneqînê, 3,300 mamoste û karmend hene û salane nêzîkî 5,000 xwendekaran fêrî Kurdî dikin.
Li gorî perwerdehiya Xaneqînê, li herêmê 32 dibistan hene ku tê de Kurdî tê fêrkirin.
Li navçeya Mexmûrê, herêmeke din a cudaxwaz li başûrê Kurdistanê, 86 dibistan hene ku zêdetirî 863 mamoste lê dixebitin.
Par, 8,322 xwendekar li Mexmûrê fêrî Kurdî dibûn.