Dostên we li Whashington gelekin

Şandeke bilinda Amerîkî silav û rêzên Serok Joe Biden û birêzan Wezîrên Derve û Berevaniya Amerîkayê bi Serok Nêçîrvan Barzanî gihandin û dûpat kirin ku her li Serok Biden ve heta berpirsên bilindên dinê Amerîka, we dosteke zêde li Washingtonê heye û îdareya nû ya Amerîka li piştgîrî û yarmetîdana we û hevpeymanên xwe berdewam dibe, bi girîngiyê ve li hevbeşî û peywendiyên li gel Iraq û Herêma Kurdistanê dinêre û girîngiyê bi bihêzkirina alîkariya demdirêj ya di navbera wan de dide.

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziyê li şandeke bilinda Amerîkî kir ku ji birêzan Brett Mcgurk Rêkxerê Karubarê Rojhilata Navîn û Bakûrê Afrîka li Koşka Spî, Derrick Sholley, Şêwirmendê Bilindê Wezareta Derveyê Amerîka, Jowy Hood Yarîdederê Wezîrê Derve yê Karubarê Rojhilata Nêzîk bi Wekalet, xanima Deyna Strol Cîgirê Yarîdederê Wezîrê Berevaniyê yê Karubarê Rojhilata Navîn û çend şêwirmendên dinê îdareya Amerîka û berpirsên li balyozxaneya li Bexda û Konsolxaneya li Hewlêr pêkhatibûn.

Şandê pesn û pêzanînên Amerîka ji bo rola Herêma Kurdistanê û Pêşmerge ya li têkşikandina Da’îş û rûbirûbûna terorê de dûpat kirin û her du alî hevrê bûn ku Da’îş hê jî gef û metirsiyekî ciddiye û rûbirûbûn û helmeta ji navbirina wê de divê berdewam bê, her wiha karê hevbeş û alîkariya hemuyan ya bi navê aramiya navçeyê da pêwîste.

Ji aliyê xwe ve Serok Nêçîrvan Barzanî spasî piştgîrî û yarmetiya Amerîka yê ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê kir û serdana şandê bi hinartina peyameke zelal ya Amerîka bi wateya berdewamiya piştgîrî û hevkariya wan ya ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê û mukuriya wan li ser karê hevbeş û pêkveyî ya ji bo nehiştina yekcarekiya Da’îş û rûbirûbûna terorê û cêgîrkirina aramiyê da zanîn.

Guftûgoya stratejiya Iraq – Amerîka û girîngiya beşdariya Herêma Kurdistanê têda, bîranîna 30 saliya damezrandina newaya aram û rola Amerîka û hevpeymanan li parastina gelê Kurdistanê da, rewşa navxweya Herêma Kurdistanê, peywendiyên Hewlêr – Bexda, hemahengiya wan ya ji bo rûbirûbûna Da’îş, hilbijartinên paşeroja Iraqê rewşa navçeyê bi giştî û komek babetên girîngên hevbeş, çend mijareke dinê civînê bûn.