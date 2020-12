Divê em hewl bidin pêkve vê rewşê derbas bikin

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji bo gelê Kurdistanê peyama dilsozî, hevkarî û piştevaniyê weşand.

Peyama Serokê Hikûmetê:

“Pêş hertiştî em hevxemê bargiraniya hemû mûçexwirên Herêma Kurdistanê têde derbas dibe ne. Bi çi rengî me gazinc li ser raderbirîn û daxwazkariya mafên xwe yên bi riya aştiyane nînin.

Lê ez vê pirsê bikim: Ya li Sînorên parezgehên Silêmanî û Helebce rû daye, di serî de ‘bi qewlê tundûtûjiyê birêve biçe’ destpê kir?

Ev, bi çi rengî xizmeta hevwelatiyên Kurdistanê nake. Ne mûçeyî desteber dike, ne mafên rewa yên xelkê pêk tîne.

Bi hemû rengan, me tehemûla van berpirsyariyan kiriye. Heger em wek salên pêş her deyn bikin û deyn bikin, kî dê van deynan bide. Em hewl didin van nexweşiyan çareser bikin, nehêlin nifşên piştî me duçarî vê rewşa nexweş bibin.”