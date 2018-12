Dîtina we çiye ?

Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 29ê adara 2019ê hilbijartinên herêmî têne li darxistin. Di derbarê van hilbijartinan de hun bersiva pirsên me bidin ji bo me dibê cihê dilxweşiyê. Ji nihava li ser navê Rojevakurd.com spasiya we dikin.

Xwendevanên Hêja

Nivîsên ku bigihin destê me li gora dema hatinê dê bêne belav kirin.

PIRS

1- Hilbijartinên herêmî di rewşek çawa de têne kirin? Hun di vê qonaxê de rewşa Kurdistanê çawa dinirxînin?

2- Li gora we divê tevgera Kurd di van hilbijartinan de çawa tevbigere?

3- Hinek aliyên Kurda ji nihave kêm zêde helwesta xwe eşkere kirine. Hun vê yekê çawa dinirxînin û helwesta aliyên siyasî çawe dibînin?

4- Hun pêkanîna Tifaqa Kurdistanî pêwist dibînin yan na? Eger hun pêwîst dibinên gerek li ser çi prensîban Tifaqa Kurdî /Kurdistanî bê avakirin?

Redeksiyona Rojevakurd