Şêx Seîd û 47 hevalên wî 98 sal berê wek îro (29.06.1925) ji alîyê Dadgeha Îstîqlalê ya Rojhilatê Tirkîyê ve hatin darizandin û li Qada Dagkapiya Amedê hatin îdamkirin.

Tevî ku 98 sal di ser îdamkirina Şêx Seîd û hevalên wî re derbas bûne, hê jî cihê definkirina wan ne diyar e. Şêx Saîd û 47 hevalên wî yên ku di 13ê Sibata 1925an de li Pîrana Diyarbekirê (Navçeya Dîcleyê) li dijî zext û kiryarên Komara Tirkîyê serî hildan, di 29ê Hezîrana 1925an de bi îdamê hatin mehkûmkirin. Serhildana Şêx Saîd çawa dest pê kir? Şêx Saîdê ku di sala 1865an de li gundê Kolhisar ê navçeya Hênîs a Erziromê ji dayik bûye, yek ji şêxên girîng ê Mezheba Nakşîbendî bû. Xwendina xwe ya olî li Xinisê qedandiye. Şêx Saîd di sala 1923an de bi “Cemiyeta Îstîklalê (Azadî) ya Kurdî” û Albay Gibranlı Xalid Beg re têkilî danî. Di dawîya havîna sala 1923an de Yusuf Ziya çûbû Xinisê û çûbû serdana Şêx Seîd. Di civînê de li ser organîzekirina serhildanê lihevkirinek hat kirin.

Di zivistana 1923-1924 de, serokên Kurdan di civîna xwe ya li Palûyê de, biryara xurtkirina xebata veşartî ya tevgera Kurd dan. Piştî ku ev xeber gihîşt Enqerê, dema ku Yusuf Ziya û Xalid Beg li Cibranê hatin girtin û şandin Bedlîsê ku di dadgeha leşkerî de bên darizandin, Şêx Saîd bi fermana Mistefa Kemal bi xwe wek Serokê Cemiyeta Îstiqlalê ya Kurdan hat hilbijartin. Armanca wan a sereke ew bû ku di 21ê Adara 1925an de (di Newrozê de) serhildanê bidin destpêkirin.

Di 5ê Sibata 1925an de Şêx Saîd bi sed çekdar û komek kesên navdar re ji Xanî derketû hat Pîranê (Dîcle) û bû mêvanê birayê xwe Abdurrahîm. Cendirmeyên ku di heman şevê de hatin mala Abdurrahîm ji Şêx Saîd xwestin ku 10 Kurdên di malê de bûn teslîmî wan bike. Li ser vê yekê Şêx Saîd got, “Em bi hev re hatin vir û ew hevalên me ne. Ez ji we daxwaz dikim heta ku ez li vir im, tu zirarê nedin wan. Piştî ku ez ji vir derketim, hûn azad in“.

Piştî ku leşkeran bi israra kesên mijara gotinê birin, di navbera gel û yekîneyên leşkerî de pevçûn derket. Hin leşker hatin kujtin, hin jî dîl hatin girtin. Şêx Saîd dizanibû ku Kurd ji serhildanek giştî re ne amade ne. Ji ber vê yekê ji bo bûyera Pîranê sînordar bihêle çû Gençê. Lê belê dema ku birayê wî Şêx Tahir di 10ê Sibatê de postexaneya Licê desteser kir, bi dused zilaman re hat Gençê û hemû pere û belgeyên ku desteser kiribûn, radestî Şêx Saîd kir, ji ber wê jî serhildan berî wextê xwe dest pê kir.

Şêx Saîd di 14ê Sibatê de bi derdora xwe re, ku hejmara wan heta deh hezarî bû, Genç girt. Serhildan di demek kurt de li herêmek mezin ku çar parêzgehan vedihewîne belav bû. Di 20ê Sibata 1925an de hêzên Salih Bey Licê û Xanî girtin. Di 28ê Sibatê de piranîya hêzên girêdayî Şêx Şemsettîn li nêzîkî Amedê bi wî re bûn. Li alîyê din, birayê Şêx Seîd Abdurrahîm di 29ê Sibatê de li navçeya Madenê (Navçeya Elezîzê) serî hilda. Şêx Eyûb li Çermikê bi 500 şervanî ve bi Şêx Abdurrahîm re berê xwe dan Erxenîyê. Palû di 28ê Sibatê de bû navenda Şêx Seîd û artêşa Kurd ku wê demê hejmara wan bîst hezar şervan bû. Li vir ji hêzên Kurd ên Mêrdîn, Erxenî û Madenê xeber digirtin. Ji bo desteserkirina Diyarbekirê hêzên Kurd şeva 11ê Adarê di Derîyê Mêrdînê re derbasî bajêr bûn û tev li alîgirên şêx bûn.

Di şerê heman şevê de sed û pêncî Kurd jiyana xwe ji dest dan. Şêx Saîd emir da leşkerên xwe ku vegerin. Şêx Saîd bi şêx û serokên eşîrên din re ji Dara Hênî derket û di 27ê adarê de çû Çapakçurê. Dema hêzên dewleta Tirk di 6ê Nîsanê de ketin Çapakçurê, Şêx Saîd mecbûr ma tevî derdora xwe (300 siwar) berê xwe bide Solhanê.

Daxuyaniya Qanûna Leşkerî û Dadgehên Serxwebûnê

Dema serhildan dest pê kir, Encumena Wezîran a Tirkîyê di 23ê Sibatê de civînek awarte li dar xist, rewşa awarte ragihand û biryar da ku ji bo mehekê li herêma serhildanê rewşa leşkerî bê danîn. Meclîsê jî ev biryar pejirand. Li parêzgehên Genç, Mûş, Erxenî, Dêrsim, Amed, Mêrdîn, Riha, Siwêrek, Sêrt, Bedlîs, Wan û Colemêrgê, li navçeyên Xinis ên Erziromê û Qoserê yên Çewlikê jî ji bo mehekê rewşa leşkerî hat ragihandin. Di 4ê Adarê de Qanûna bi hejmara 58an a derbarê Takrirî Sûkûn de hat derxistin û desthilatdarîyên berfireh dan hikûmetê. Piştî ku ev qanûn ket meriyetê, li ser pêşniyara serokwezîrê wê demê Îsmet Înonû biryar hat dayîn ku Dadgehên Îstiqlalê bên avakirin. Yekem li Enqereyê hat avakirin. Desthilatdariya wî û ji bo tevahîya Tirkîyê sînordar bû. Diviyabû cezayên darvekirinê ji aliyê Meclîsê ve bihata pejirandin. Ya duyemîn jî dadgeha bêsînor li ser parêzgeha Sarkiyye (bajarên Kurdan) bû.

General Kemalettîn Samî Paşa diyar kir ku di derbarê pirsgirêka Kurd de sê erkên bingehîn li pêşiya hikûmetê hene; Ya yekem, binpêkirinek hovane û bi xwîn a serhildanê pêwîst e, ya duyemîn jî, tev li serhildanê bibe yan na; ku hemû Kurd bêçek bibin û ya sêyem; Wî daxuyand ku divê Kurd li perçeyên din bi awayekî ku piranîyê pêk neynin belav bibin û Tirk li herêmên Kurdî bên bicihkirin.

Hikûmetê di siyaseta xwe ya li hemberî Kurdan de bi giştî ev sê xal bi cîh anîne. Serfermandarîya leşkerî di destpêka meha Nîsanê de gotibû, “Kî Şêx Saîd bi saxî bigire wê hezar lîreyên zêr û kesê ku bi mirîtî (8 hezar lîreyên kaxezî) bîne wê bi heft sed lîreyên zêr bê xelatkirin: Wî diyar kir ku “yê bi wî re be yan jî di bin rêveberîya wî de bixebite û wî sax an mirî xilas bike, wê were efûkirin û xelat kirin”.

Di nîvê meha Nîsanê de hêzên sereke yên serhildanê bi xiyaneta Qasimê Gibran li Deşta Ciwan hatin dorpêçkirin. Şêx Saîd û serokên din ên serhildanê li ser pira Çemê Mûratê hatin girtin. Di nava kesên ku bi Şêx Saîd re dîl hatin girtin de, Şêx Abdullah, Şêx Elî, Şêx Galip, Reşît Aga, Temûr Aga û 26 berxwedêrên Kurd jî hene. Meclîsê wextê peywira Dadgehên Îstiqlalê yên Amed û Enqereyê 6 mehên din dirêj kir û desthilatdarîya îdamê da van dadgehan.

Şêx Seîd: Divê nevîyên me li ber dijmin me şermezar dernexin



Kemal Fevzî, Hacî Ahtî, kurê Seyîd Abdulkadir Seyîd Mehmet, Kor Abdullah Saadî û Hacî Asker di 27ê Gulana 1925an de li Amedê piştî biryara Dadgeha Îstîqlalê ya Amedê hatin îdamkirin. Dadgeha Îstiqlalê ya Diyarbekirê ji bo 47 kesên ku di pêşengîya Şêx Saîd di 29ê Hezîranê de beşdarî serhildanê bûbûn biryara îdamê da. Biryar roja din hat înfazkirin.

Şêx Saîd li ber darvekirinê got: “Jiyana min a dinyayî qediya. Ez bi tu awayî ne poşman im ku min xwe ji bo doza miletê xwe feda kir. Ji me re bes e ku di pêşerojê de nevîyên me li ber dijmin me şermezar dernexin”.

Şêx Saîd bêyî ku şerîd li stûyê wî be, berê xwe da mehkemê, Saîb Bey û Waliyê Diyarbekirê Mursel Bey û got: “Emê di axretê de hesabên xwe bikin” û ji binê lingên wî kursî derxistin. Tirba Şêx Saîd û hevalên wî li ku ye? Tirba Şêx Saîd û hevalên wî heta niha ne diyar e. Alav û hacetên wî yên şexsî jî radestî malbata wî nehat kirin.

Serdozgerê Mehkemeya Îstiqlalê Ahmet Sureyya di 25ê tîrmeha 1957an de di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya Dünya re nivîsîbû ku wesîyet, eşyayên xwe û hinek pere radestî wî kiriye û wî bi xwe jî ji Wezareta Karên Derve re şandiye. Lê belê di sala 2009an de ji alîyê rayedaran ve ji mîratgiran re hat ragihandin ku ne di qeydên polîsan de û ne jî di arşîvên Cendirmeyan de tu belgeyek li ser alav û hacetên Şêx Saîd nîn e. Derbarê tirba Şêx Saîd de heta niha ti daxuyanîyek fermî nehatiye dayîn.

Diyadîn Firat ku yek ji nevîyên Şêx Saîd e dibêje, dibe ku cenazeyê Şêx Saîd û hevalên wî li Dagkapiya Amedê di navbera Sînemaya Yenîşehîrê û Garnîsona Leşkerî de hatibe veşartin. Ji ber ku di salên paşerojê de li vê herêmê lojmanên leşkerî hatin çêkirin, diyarkirina cihên goran jî zehmet dike.