Li gora nûçeya ajansa PKKê ANFê li Stanbul û Mersînê ” Xiyaneta PDKê” hatiye şermezarkirin.

Nûçeya ANFê wehaye: Êrişên PDK’ê bi pêşengtiya Tevgera Jinên Azad (TJA), Meclisa Dayikên Aştiyê, Komeleya Piştgirî û Piştevaniya bi Malbatên Xizmên Xwe Windakirin ên Anatoliyayê (ANYAKAY-DER), Komeleya Piştgirî û Piştevaniyê ya bi Malbatên Girtî û Hikûmxwaran re ya Marmarayê (MATUHAY-DER) û Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) li Taksîm Tunelê hatin protestokirin.

Gerek Mirov baş berê xwe bide vê nûçeyê û biçekî bi kûrahî şirove bike û helwesta aliyên siyasî ,medya Kurdî û Gelek dezgehên din şirove bike. Yanî dema PKK û her alî, partî û dezgehên bi PKKê ve girêdayî behsa ”yekitiya netewî” dikin, divê ev nûçe berçav werê girtin û bersivekî ya vê yekê hebe. Eger ev nebê ev tê wateya ku, piraniya aliyên ji derê PKKê jî avê dikşînin bîra aşê PKKê ji bo van xirabiya û Siyaseta tehribkar.

Ji aliyek din ve, di serî de PDK û tevgerên Kurdistanî yên ku dewletbûna Kurda dixwazin divê di vê yekê de gelekî hişyarbin. Ev dezgehên kaşo sivîlin û navê wan di protestoya PDKê de derbas dibe, gerek baş bên naskirin,gelo rastî dezgehên sivîlin yan dûvkê siyaseta PKKê ne? Gerek ji îro pêde ev dezgeh wek dezgehên sivîl neyên qebûl kirin.

Herweha xalek balkêşe ku tu aliyek siyasî li himber nûçeyên bi vî cureyê bêdengin bertekî nîşan nadin.

Berdewamiya nûçeyê ANF dibêje: hevberdevkê Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Esengul Demîr û Cengîz Çîçek, parlamenterên Partiya Çepên Kesk û gelek kesên din ji avahiya Navenda Giştî ya HDK’ê ber bi Tunelê ve dest bi meşê kirin..

Kongreya Demokratik a Gelan û Partiya Çep a Kesk, tê zanîn ku PKK bi xwe ye. Her çikas partî û dezgehên yasayine û xwe legal didin nîşandan,lê ne welêye û îrada wan rêxistinî tuneye û ferman û biryarên xwe rasterast ji Qendil werdigirin. Ka veca legaletiya wan ma li kû derê û rêxistin bûna wan li kûderêye?

Heman xwepêşandan li Mersînê jî hate li darxistin û Parlamenterên Partiya Çepên Kesk Alî Bozan, Ayfer Kordu û Huseyîn Olan serkêşiya xwepandanê kirin.

Di xwepêşandanê de parlamenter Alî Bozan axavtinek kir û got: Di heman demê de banga me ji bo PDK’ê ye; her çend Kurdistan 4 parçe jî be di roja me de bûye yek parçe. Gelê me yê li çar parçeyan jî şer û pevçûnan naxwaze.”

Gerek Gelek bi zelalî berteka aliyên siyasî ku,taybetî yên xwe Kurdistanî didin nasandin ji van nûçeyan re hebe.

Gerek medya Kurd ku, li bakurê Kurdistanê her nûçeyekî belav dikin, çavên xwe li van nûçeyan negirin. Madem hinek ji wan xwe bê alî didin nasandin, divê mercên vê yekê bînin cih.Eger vê yekê nekin dibin piştpalên Siyaseta PKKê ya tehribkar.

Gerek PDK bersiva van nûçeyên xirab ku, PDKê bi zanebûn û dezenfarmasyona di çavê kurdên bakurde tawanbar didin nîşandan bide û restiya PKKê ji xelkêre bêje.

Divê kurdên ku,kaşo li ser navê PDK li bakur siyasetê dikin nekevin hemêza PKKê de û bikaribin bi mêranî li dijê van xwepêşandana dengê xwe bilind bikin û ew jî xwepêşandana ji bo rastiya heyî bikin.

Her çikas mirov dizanê ku, tu encam dernakevê jî û li bakur hezek tuneye ku vê yekê bikê jî,lê cardin gotin û bîranîn ji bo dîrokê giringin.

18.9.2023

Nêrîn/Şirove